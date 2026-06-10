驚聞傅子純病逝 白冰冰越南返台「心情墜谷底」

〔記者傅茗渝／台北報導〕白冰冰日前剛從越南旅遊返台，原本正沉浸在入圍金曲獎最佳台語女歌手的喜悅中。不料，這兩天卻驚傳民視當家小生傅子純因急性血癌病逝。突如其來的噩耗讓白冰冰心情瞬間盪到谷底，大受影響。

傅子純因急性血癌病逝。(資料照，記者潘少棠攝)

白冰冰與傅子純的老婆也是旅遊同好，曾一起同遊日本、新加坡，因此也在第一時間捎去關心。遭逢突如其來的離別，白冰冰更沉痛地提醒大家，身體只要有不舒服就要立刻去看醫生，千萬不要輕忽健康。

白冰冰早前透露，自己與傅子純雖然同在民視工作，但其實雙方從來沒有合作過。即便私下不熟，傅子純的禮貌的招呼及開朗的笑容，讓她點滴在心頭。白冰冰還曾和傅子純的妻子同遊日本及新加坡，「當時看到傅子純親自駕車送太太到機場與大家會合，直覺他真是一位暖男，兩夫妻很恩愛！」

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