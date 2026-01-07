《驚聲尖叫》女星驚傳逝世 遺體有外傷...死因待釐清

美國女星珍特卡（Jayne Trcka）驚傳逝世，享壽62歲。（示意圖／翻攝自Pexels）





美國女星珍特卡（Jayne Trcka）因2000年出演電影《驚聲尖叫》而廣為人知，昨（6）日驚傳逝世，享壽62歲。據了解，她的遺體被發現時帶有外傷痕跡，但目前尚無法確認確切死因。

根據外媒《TMZ》報導，當地警方指出，珍特卡的朋友在她遺體被發現前幾天曾多次致電，但都無人接聽。朋友擔心她的安危，便前往住處查看，結果在廚房發現珍特卡已無反應。朋友隨即報警，急救人員抵達後宣告她死亡。

珍特卡的兒子透露，母親於12月12日在聖地牙哥過世。聖地牙哥法醫也確認了她的死亡，但死因仍在調查中。他表示，母親生前並無任何已知疾病或健康問題可能導致死亡。另外，根據外媒《The U.S. Sun》報導，聖地牙哥法醫辦公室發言人透露，珍特卡的遺體「有外傷痕跡，但目前無法判定死因。」

珍特卡離世引粉絲哀悼

珍特卡的逝世消息傳出後，引發粉絲哀悼。許多人在社群上留言表示：「我們會想念妳的！《驚聲尖笑》裡的女主角，還有電影《入侵腦細胞》裡的女健美選手！多麼棒的人啊，超好！」、「簡直就是個傳奇人物…我超愛她在《驚聲尖笑》裡的演出」、「緬懷堅強的珍特卡，她不僅扮演了一個角色，更是健身和喜劇領域的榜樣」。

珍特卡小檔案

珍特卡是美國健美運動員、健身模特兒及演員，1988年開始參加健美比賽，並於2000年出演電影《驚聲尖叫》，正式開啟演藝生涯。她在持續參與健美比賽的同時，也發展演藝事業。2023年6月，她還擔任加州房地產公司Realty Source California的房地產經紀人。

珍特卡曾登上多本健身及肌肉雜誌，包括《Flex》、《MuscleMag International》、《Women's Physique World》、《Iron Man》及《Fighting Females》。

