驚艷全場！「好聲音長腿美女」陳雪萍甜美開唱傳遞善念！

【互傳媒／記者 崔德豪 ／高雄 報導】一年一度的「妙善觀音文化季」近日圓滿落幕，活動現場氣氛熱烈、溫馨感人。其中，素有「好聲音長腿美女」之稱的歌手陳雪萍受邀登台演出，以甜美動人的嗓音現場獻唱多首勵志與溫暖曲目，為觀眾帶來滿滿正能量。

陳雪萍不僅歌聲迷人，舞台魅力十足，更以親切自然的態度與現場民眾熱情互動。她表示，很開心能在這樣充滿愛與祝福的活動中，用音樂傳遞善念與希望。她笑說：「希望大家都能在生活中保持善良與快樂，讓愛在每個人心中延續。」

活動現場聚集了眾多信眾與粉絲，除了精彩的歌唱表演外，還有祈福儀式、公益市集與文化展演，呈現出信仰與人文藝術的完美結合。主辦單位表示，感謝各界熱情參與，讓本屆文化季順利、圓滿落幕。

陳雪萍以她心地善良、漂亮又活潑的形象，成為現場矚目的焦點，展現出音樂與善念融合的正向力量。（圖：記者崔德豪翻攝）