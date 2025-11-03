驚艷泰國亮相ITF旅展 用療癒重新定義奢華
2025 年泰國觀光局台北辦事處（TAT）以全新願景 “The New Thailand” 進軍 2025 ITF 台北國際旅展（11/7–11/10，南港展覽館 1 館），以「Healing is the New Luxury(用療癒重新定義奢華)」為核心概念，結合文化表演、主題行程、DIY 體驗與限定優惠，邀請台灣旅客以更聰明的消費方式，開啟更有深度與溫度的泰國旅程。
呼應泰國觀光局 2025–2026 年全球推廣主軸「Value is the New Volume（品質驅動成長）」，今年度泰國觀光局聚焦推動高品質、永續與在地共好的旅遊體驗。以「Healing is the New Luxury（用療癒重新定義奢華）」為敘事主線，將泰國打造為一個能讓身心靈充電的幸福旅棧，呈現泰國旅遊的新時代風貌。
此次泰國觀光局台北辦事處特別攜手 亞洲航空、KKDAY、雄獅旅遊、東南旅遊、山富旅遊、品冠旅遊 及 開心假期 等七家業者，推出 2025 ITF 旅展限定優惠，帶給旅客最實惠又多元的泰國旅遊選擇。優惠內容如下：
東南旅遊
● 曼谷自由行：萬元有找，參團：每人最高省$10,000。
山富旅遊（揪團專屬）
● 2人同行 –$2,000／4人同行 –$6,000／6人同行 –$12,000，現場加碼：免小費（價值$1,500）。
品冠旅遊
● 曼谷＋芭達雅經典遊：現場下單第二人免費。
● 深入泰國行程｜孔敬恐龍園區＋米其林美食：2人報名再折$2,000。
● 高爾夫主題：各地泰國球旅報名即贈上網卡每人一張＋厚磅球具袋。
開心假期
● 現場報名自由行/團體行程：贈泰國上網卡一張，報名團體行程：加碼免收導遊/領隊服務費。
● 報名 2026農曆年清邁包機（2/14、2/18、無購物站）：贈上網卡＋免導遊/領隊服務費＋現場每人再折$2,000。
提醒：實際內容與名額以各旅行社現場公告為準；航空即時票價/促銷依業者平台更新。
今年泰國館舞台活動以6 大經典舞蹈 × 一次看懂泰國之美，匯集東北、北部、南部等地代表性文化表演，從充滿節慶氣氛的群舞到融合武術與戲劇的演出，展現泰國多元而絢麗的文化風貌。現場更安排互動式體驗活動，包括以回收瓶蓋製作的 ECO-KEYCHAIN 環保鑰匙圈 DIY、DIY 編織魚手工吊飾，邀請旅客在觀賞表演之餘，親身感受泰國的創意、熱情與療癒魅力。
同時每天有KOL現場分享，讓您能把靈感帶回家，本次特邀BEST、巨鳥胃77 & 郁瑋Forever、艾瑞克、小林賢伍 Kengo Kobayashi 、泰國達人尼克-Nick Su等人氣創作者，將以真實的旅遊故事與私藏行程，帶領大家從不同角度認識泰國，為您的下一趟旅程帶來靈感與驚喜。
隨著泰國上半年度的跨年、新年與潑水節即將到來，泰國觀光局台北辦事處誠摯邀請台灣旅客親臨泰國，共同感受最具代表性的節慶魅力與滿滿熱情。去年度台灣旅客赴泰人次突破 100 萬人，再創旅遊人次新高峰！泰國觀光局台北辦事處處長 Ms. Sarima Chindamat（莎莉蔓） 與全體同仁特此向長期支持泰國旅遊的台灣朋友表達由衷感謝，並誠摯邀請大家在未來繼續探索「新泰國」的多元風貌與無限驚艷。
其他人也在看
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
煙波集團秋季線上旅展開賣限時12天 必搶住宿券下殺1.5折
2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日登場，煙波國際觀光集團宣布推出秋季線上旅展搶先開跑，11月3日上午10點準時開賣至11月14日中午12點截止，限時12天推出年度最強優惠。此次主打「8館聯合住宿券」，每單張只要2,900元，另提供20送1套票組合，最高優惠享海景家庭房1.5折起；同步祭出全台9大人氣餐廳熱銷餐券，最低63折起。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
吃到飽111元！飯店搶普發萬元、雙11商機 韓星最愛燒肉免費吃
【記者莊偉祺／台北報導】看準普發萬元、雙11商機，又適逢台北旅展將登場，各大國旅業者搶先推出優惠搶客！包含吃到飽111元、住宿2折起，還保證可吃到韓星慶功宴最愛燒肉，以及全台最難訂位BUFFET餐廳。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
桃園機場發「600元消費券」！領取資格曝光 餐飲、免稅店都可以用
桃園國際機場是臺灣重要的國際門戶，轉機旅客量大，為促進桃園國際機場轉機旅客入境體驗臺灣之美，交通部觀光署自11月1日起推出「轉機入境・好禮等你！」（Enter Taiwan, Enjoy a Gift）活動，只要是持「非中華民國（臺灣）護照」，經桃園國際機場轉機，並於轉機時間入境台灣停留24小時以內之旅客，即可獲得價值新臺幣600元的機場消費券，可用於餐飲、免稅店、紀念品店等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運EBC東森新聞 ・ 21 小時前
不用飛日本！台灣四大賞楓秘境 × 精選頂級旅宿提案
氣溫轉涼，山林也悄悄換上新裝。今年不必飛日本，台灣山谷與溪林同樣楓紅迷人，無論想泡湯賞楓、登山健行或靜心度假，FineDayClub精選四大秘境賞楓地，搭配特色旅宿，帶你開啟沈浸式的秋冬紅葉旅程。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
高雄小學生日本畢旅 行程遭酸差 林氏璧挺：很剛好
高雄市一間國小的畢業旅行將前往日本玩5天4夜，1人費用只要5000元，在網路上引起討論，其中第2天的行程遭質疑排太多，交通不太方便，不過日本旅遊達人林氏璧認為，以自助旅行的角度來看，交通確實不太順，但跟團有遊覽車搭，在車上都可以睡覺、休息，玩起來其實剛剛好。中時新聞網 ・ 7 小時前
泰國皇太后辭世，旅遊有禁忌！5大重點提醒：著裝地雷別誤踩
泰國皇太后辭世後，國內進入哀悼期，但旅遊秩序依舊平穩。多數景點與航班照常營運，只是娛樂活動暫緩、音樂節與派對氛圍降溫。旅人若正計畫前往，建議事先確認行程與開放時間，並以尊重為首要原則，讓旅途在體貼與理解中順利展開。bella儂儂 ・ 8 小時前
澎湖冬遊補助開跑！首日湧入754人領券
澎湖縣政府為促進冬季觀光，拉抬跳水似的旅遊人次，昨（1）起開始發放500元消費券。而受惠今日的美食馬拉松活動，有2千餘位旅客湧入運動觀光，昨首日就有754名非澎湖籍旅客領取消費券，發出消費券金額達新臺幣37萬7000元。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1美景「老外必去」 他造訪卻超失望喊：慘不忍睹
台灣南投知名景點日月潭，以湖光山色與人文景觀聞名國際，一名網友表示，日月潭風景的確優美，但周邊商圈老舊、規劃凌亂，實際造訪後讓他感到相當失望，貼文引發討論，不少人說外國人非常喜歡日月潭，但周邊商圈確實需要改善。中時新聞網 ・ 1 天前
舊百吉隧道重現風華！打造全國首座生態池隧道 開創北橫新旅線
桃園市大溪區鄰近後慈湖「舊百吉隧道」歷經半年優化工程，以「減量、適量、整合、安全」原則，拆除過多或汰換不良設施，隧道內及周邊部分範圍擴大生態棲地，增加地被植栽、生態解說階梯等，以全新風貌結合歷史記憶與生態保育，日前如期完工，即日起開放參觀。這也是全國第一個保有生態池的隧道，將成為北橫旅遊廊帶的重要節自由時報 ・ 1 天前
山毛櫸轉黃 遊太平山坐蹦蹦車
時序入深秋，太平山國家森林遊樂區內的台灣山毛櫸步道迎接賞秋葉人潮，目前葉色轉黃約5成，綠黃交錯的林相為山區染上一抹金韻，預估至11月中為最佳賞葉期。林業及自然保育署宜蘭分署提醒遊客，即日起至23日每周末六、日，將對「翠峰景觀道路」實施車輛總量管制，上限為200輛。中時新聞網 ・ 14 小時前
高雄國小「5000元日本畢旅」行程曝光卻被嫌棄！旅日達人「一句話」打臉酸民
高雄一所國小近日推出只要5000元的日本5天4夜畢業旅行，預定明（2026）年3月10日至14日將造訪京都、大阪、奈良多個知名景點，還會前去環球影城爽玩1天，由於獲得家長會長與顧問共同贊助，才能將4萬元的旅費壓至每人5000元。消息曝光後頓時引起熱議，大批網友直呼：「可以重讀國小嗎」，而旅日達人看了行程表後更直言：「以第一次去的人來說也夠了！」鏡報 ・ 3 小時前
竹山太極峽谷空中纜車細部規劃出爐 絕美示意圖搶先看
南投縣竹山太極峽谷天梯園區風景壯麗，縣府斥資約7億元施設的觀光纜車，細部規劃出爐，將以全長約1.7公里的空中纜車系統串聯天梯、太極峽谷、八卦茶園及青龍瀑布等景點，預計明年10月發包興建，2028年10月施設完成。竹山鎮太極峽谷砂岩層地質，因受到湍急的加走寮溪切割，造就雄偉壯麗的峽谷流水地貌，素有「西自由時報 ・ 1 天前
旅行社、飯店也參戰 最低2折起
一年一度的「ITF台北國際旅展」除了是民眾撿便宜的好地方，更是觀光業者衝刺業績的殺戮戰場。雄獅旅遊端出「天天驚喜」，周一到周五可搶折扣、搶旅遊單品、搶團體，還有折扣碼可領；台北君悅、台北遠東香格里拉今年都祭出全年最殺優惠，狂到殺破2折。中時新聞網 ・ 14 小時前
水面鋪紫毯 布袋蓮花開彰化池塘 成浪漫打卡祕境
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】雖被稱為「生態殺手」，但在花季期間卻搖身一變成為最浪漫的主角。彰化市 […]觀傳媒 ・ 23 小時前
賞楓秘境！日本東京人文秋日三大必去景點
[Newtalk新聞] 日本首都東京不僅以繁華的都會風景著稱，秋季更搖身一變，成為紅葉與文化體驗交織的城市舞台。每年11月中旬至下旬，楓葉自郊山蔓延至庭園與古寺，呈現專屬於東京的繽紛秋色。本篇結合都內賞楓、歷史文化美食體驗等一日遊，整理三大東京秋季賞楓活動，邀旅人走進東京獨有的錦秋魅力。 小石川後樂園 享受恬靜秋日大景 位於文京區的小石川後樂園，是江戶時代初期所建的代表性回遊式庭園。以融合中國風格意匠而聞名。每年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹相繼染紅，池畔倒映鮮豔秋色，構成恬靜深邃的秋日景致。園內受歡迎的拍攝點包括紅葉林、丸屋周邊及內庭等區域，其中大泉水南側，周邊楓葉特別豔麗，氣勢尤為壯觀。 11月22日至12月7日期間，園內將舉辦「樂享深山紅葉」特別活動，安排寶生流能樂與江戶太神樂等傳統藝能演出，豐富園內古典風雅的氣氛，體驗東京獨有的”楓情雅韻”。 地點坐落於東京都內，交通方便，適合安排半日遊，或來趟即興的城市散步。在古典美景與楓紅交織之中，度過靜雅的秋日時光。 地址：東京都文京区後楽1-6-6開園時間：上午9時～下午5時（需在下午4時30分前入園）※特殊活動期間可能會新頭殼 ・ 5 小時前
香港快運虧損5億港元 「香花線」將停航 花蓮縣府盼拓新航線
「香花線」香港－花蓮直航，仍不敵遊客對地震天災疑慮，加上飛航的香港快運集團虧損，啟動營運檢討，已確定自2026年1月4起停航香花線。縣府今表達遺憾，仍將持續尋求其他航空公司合作的機會，拓展國際旅客通路，也期望11月13日即將啟航的「仁川－花蓮」定期航線，帶來更多觀光契機。中時新聞網 ・ 1 天前
越南富國島榮登《康泰納仕旅遊者》「亞洲最美島嶼」榜首
圖▲富國島日落小鎮（Sunset Town）擁有滿滿義大利風情的網美街景，隨手一拍都是明信片。 【記者張嘉誠／ […]民眾日報 ・ 1 天前
太平山台灣山毛櫸最佳賞葉期 週六日車輛總量管制
（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）太平山國家森林遊樂區台灣山毛櫸步道旁栽種的台灣山毛櫸，黃葉率已達50%，園區已在翠峰景觀道路入口處，至11月23日期間的週六、週日，實施車輛限200輛動態總量管制。中央社 ・ 1 天前