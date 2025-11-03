2025 年泰國觀光局台北辦事處（TAT）以全新願景 “The New Thailand” 進軍 2025 ITF 台北國際旅展（11/7–11/10，南港展覽館 1 館），以「Healing is the New Luxury(用療癒重新定義奢華)」為核心概念，結合文化表演、主題行程、DIY 體驗與限定優惠，邀請台灣旅客以更聰明的消費方式，開啟更有深度與溫度的泰國旅程。

呼應泰國觀光局 2025–2026 年全球推廣主軸「Value is the New Volume（品質驅動成長）」，今年度泰國觀光局聚焦推動高品質、永續與在地共好的旅遊體驗。以「Healing is the New Luxury（用療癒重新定義奢華）」為敘事主線，將泰國打造為一個能讓身心靈充電的幸福旅棧，呈現泰國旅遊的新時代風貌。

驚艷泰國亮相ITF旅展 用療癒重新定義奢華

此次泰國觀光局台北辦事處特別攜手 亞洲航空、KKDAY、雄獅旅遊、東南旅遊、山富旅遊、品冠旅遊 及 開心假期 等七家業者，推出 2025 ITF 旅展限定優惠，帶給旅客最實惠又多元的泰國旅遊選擇。優惠內容如下：

東南旅遊

● 曼谷自由行：萬元有找，參團：每人最高省$10,000。

山富旅遊（揪團專屬）

● 2人同行 –$2,000／4人同行 –$6,000／6人同行 –$12,000，現場加碼：免小費（價值$1,500）。

品冠旅遊

● 曼谷＋芭達雅經典遊：現場下單第二人免費。

● 深入泰國行程｜孔敬恐龍園區＋米其林美食：2人報名再折$2,000。

● 高爾夫主題：各地泰國球旅報名即贈上網卡每人一張＋厚磅球具袋。

開心假期

● 現場報名自由行/團體行程：贈泰國上網卡一張，報名團體行程：加碼免收導遊/領隊服務費。

● 報名 2026農曆年清邁包機（2/14、2/18、無購物站）：贈上網卡＋免導遊/領隊服務費＋現場每人再折$2,000。

提醒：實際內容與名額以各旅行社現場公告為準；航空即時票價/促銷依業者平台更新。

今年泰國館舞台活動以6 大經典舞蹈 × 一次看懂泰國之美，匯集東北、北部、南部等地代表性文化表演，從充滿節慶氣氛的群舞到融合武術與戲劇的演出，展現泰國多元而絢麗的文化風貌。現場更安排互動式體驗活動，包括以回收瓶蓋製作的 ECO-KEYCHAIN 環保鑰匙圈 DIY、DIY 編織魚手工吊飾，邀請旅客在觀賞表演之餘，親身感受泰國的創意、熱情與療癒魅力。

同時每天有KOL現場分享，讓您能把靈感帶回家，本次特邀BEST、巨鳥胃77 & 郁瑋Forever、艾瑞克、小林賢伍 Kengo Kobayashi 、泰國達人尼克-Nick Su等人氣創作者，將以真實的旅遊故事與私藏行程，帶領大家從不同角度認識泰國，為您的下一趟旅程帶來靈感與驚喜。

隨著泰國上半年度的跨年、新年與潑水節即將到來，泰國觀光局台北辦事處誠摯邀請台灣旅客親臨泰國，共同感受最具代表性的節慶魅力與滿滿熱情。去年度台灣旅客赴泰人次突破 100 萬人，再創旅遊人次新高峰！泰國觀光局台北辦事處處長 Ms. Sarima Chindamat（莎莉蔓） 與全體同仁特此向長期支持泰國旅遊的台灣朋友表達由衷感謝，並誠摯邀請大家在未來繼續探索「新泰國」的多元風貌與無限驚艷。

