驚艷金馬獎星光大道 劉若英好謙虛：從不擅長紅毯

劉若英昨晚在金馬獎星光大道的黑色西裝外套極具氣勢。(記者王文麟攝)

〔記者林南谷／台北報導〕第62屆金馬獎昨(22)日圓滿落幕但星光大道衣品PK環節，女星們爭奇鬥豔精心打扮，演歌多棲「奶茶」劉若英，本屆憑藉《我們意外的勇氣》入圍最佳女主角的她，以韓國設計師品牌Kimhekim黑色褲裝搭配Tiffany＆Co.珠寶踏上紅毯，劍領細節的黑色西裝外套極具氣勢，並以水滴型珍珠與抓皺細節呈現女性柔美風格，令人驚豔。

今(23)日中午，劉若英在臉書發文坦言自己熱愛表演，但紅毯從來不是她最擅長的舞台，她說：「比起創作與角色，穿上禮服、走過鎂光燈，反而更像是一場安靜而細膩的考驗。」劉若英表示這些年她幾乎都是自購禮服，「流行不一定每一年都適合我，造型師總是費心，而我能做的，就是讓自己保持在最好的狀態，好讓每一次亮相，都是真實的我。」

回顧過往的紅毯照片，劉若英說，從初次不管不顧的雀躍，到如今無法管太多的寧靜，「在這個年紀，我更在乎自在、從容，因為唯有放鬆，自信才會真正亮起來。」她表示自己喜歡美，也喜歡珍貴，但更珍惜「適合」這件事。

