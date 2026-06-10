驚見人妻甜喊同行小王「超噁對話」！殯葬夫氣炸鐵條痛毆下場超慘

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記者洪正達／高雄報導

李男雖獲賠20萬元，但他私刑小王也被依法判刑9個月。（示意圖／PIXABAY）

高雄從事殯葬業的李姓男子，前年赫然發現結縭多年的妻子行跡詭異，經追查後驚覺妻子竟與同為殯葬業的同行小蔡（化名）發展出超越友誼的地下情，綠雲罩頂的李男氣得將兩人告上法院，並求償200萬元精神撫慰金，案經高雄高分院審理後，判決兩人須連帶賠償20萬元定讞；不過，李男因私刑毆打小王，反遭判刑9個月。

判決指出，李姓男子與妻子結婚多年，但自2024年8月起，李妻與同行阿國因工作互動頻繁竟擦出愛火，兩人為了躲避李男查勤，不僅行蹤神祕，私底下更透過通訊軟體互傳大量露骨、鹹濕的對話等不堪入目的言語，李男發現後才驚覺自己被「綠」，憤而向妻子與小王連帶賠償200萬元。

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開庭時，李妻與阿國極力全盤否認，辯稱雙方只是普通朋友，那些露骨對話純屬「開玩笑」，且兩人更質疑，李男是私自在妻子手機安裝定位軟體違法蒐證，主張該簡訊對話不具證據能力。

不過，法官審理後認為，對話紀錄足以認定兩人確有逾越一般社交分際的不當往來，審酌雙方經濟能力與侵害程度後，一審判決兩人應連帶賠償20萬元，李男與妻子對此結果均表示不服提出上訴，案經高等法院高雄分院審理後，認為原判決並無不當，因此將上訴，全案定讞。

雖然民事賠償部分已告一段落，但李男在案發初期因不甘受辱，曾憤而手持鐵條將阿國痛毆成傷，該刑事部分日前已被高雄高分院依傷害罪判處有期徒刑9個月，未定讞。

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