驚見健身房教練男友劈腿激戰片…她怒存檔還秀給情敵看

社會中心／高雄報導

高雄一名王姓女子不滿吳姓前男友在交往期間劈腿另一名A姓女同事，分手後在共用的電腦中發現吳男與A女的私密影片，不僅擅自將此私密片存入手機並還供人觀覽，一審遭法院依無故重製他人性影像罪判刑4月。王女不服提起上訴，期間積極與被害人達成調解並開始賠償。高雄高分院審理後，雖認為原審量刑適當駁回上訴，但考量王女無前科且展現悔意，最終給予緩刑2年的自新機會。

根據判決書指出，吳男在高雄市某健身房任職教練，與王姓女同事交往期間，同時與另一名A姓女同事交往，並拍下2人的激戰片存放在電腦中。由於吳男和王女分手後仍維持同居，王女於2023年9月至10月間，她意外在吳男電腦中發現這段私密影片，隨即將其轉存至自己的iPhone 14 Pro手機中。

事情曝光的導火線在於，A女當時的王姓男友聽聞風聲，便於同年11月約王女在某間咖啡店見面。期間王女拿出手機播放該段私密影片給對方觀看，讓男方相當氣憤，事後轉告A女，A女不堪受辱憤而報警提告。檢方起訴指出，王女除涉嫌非法重製性影像外，還涉嫌恐嚇王男。

然而，法院審理時發現，王男警詢時雖稱，王女播放完性影片後，就跟自己說要讓A女及吳男沒有好下場，讓他們難看，認為可能有想要散布在網路上，但偵查時卻稱，王女放完影後，就跟他說如果A女不離開吳男，就要把影片放到網路上散布，內容供詞反覆。法官認為恐嚇部分的積極證據不足，因此判決王女恐嚇罪無罪。

但在「重製性影像」部分，一審高雄地院時指出，修法後的《刑法》將未經同意重製性影像納入處罰，以遏止數位性暴力。王女雖辯稱是為了蒐證檢舉同事違規交往，但法官認為這不足以成為侵害他人性隱私的正當理由。考量王女坦承重製犯行，但拒絕與被害人調解，最終判處王女有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。

王女針對量刑部分提起上訴，請求給予緩刑。高雄高分院審理期間，王女展現誠意，成功與被害人A女達成和解，並已依約開始履行分期賠償。法官認為，原審量刑已充分考量各項因子，並無不當，因此駁回王女要求「改判輕刑」的上訴，維持4月刑度。

然而，考量到王女過去素行良好，無任何犯罪前科，此次應屬一時失慮。鑑於其犯後已與被害人達成調解，並著手彌補損害，法官認為經過偵審程序與刑罰宣告，王女應已知所警惕，無再犯之虞。為協助其回歸社會並確保被害人能獲得實質賠償，因此予以緩刑2年。

