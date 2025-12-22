驚見她和尪摩鐵激戰！泰國人妻挺孕肚 活活打死小三

泰國曼谷一名懷孕人妻抓包丈夫外遇，情緒失控毆打小三，導致對方不治身亡。（示意圖／翻攝自pexels）





泰國曼谷民武里區日前發生一起情殺命案。一名懷孕8個月的人妻沃拉萬（Worrawan），撞見丈夫與外遇對象在旅館內偷情，情緒失控之下對小三施暴，導致對方傷重不治身亡。警方考量沃拉萬懷孕且無逃亡之虞，法院判處4年刑期，並於4月22日裁定以15萬泰銖交保，另須支付85萬泰銖作為賠償金。

根據《Thaige》報導，警方指出，案件發生於4月21日，沃拉萬今年28歲並且當時懷有身孕，當時懷孕的沃拉萬（Worrawan）尾隨丈夫巴斯（Bas）前往曼谷民武里區的一家汽車旅館，當場撞見丈夫與23歲女子波查納（Potjanart）赤裸躺在床上。沃拉萬當場情緒失控，將波查納拖出房間並毆打她。

監視器畫面顯示，沃拉萬多次毆打波查納，直至對方倒地不起，過程中甚至拉起上衣露出孕肚，高聲怒吼：「妳明明知道！我懷孕了！」波查納則不斷求饒，哀求對方停止攻擊。一名同行的友人曾試圖上前制止，並大聲警告：「住手！她咳血了！」

旅館人員見狀緊急將波查納送醫，但仍因傷勢過重宣告不治。案發期間，巴斯始終未出現在監視器畫面中。事後他向警方供稱，當時因酒醉且長期畏懼妻子，不敢出手制止，並聲稱過去曾多次遭對方施暴，甚至一度縫合超過40針。

不過，沃拉萬的友人素坎雅（Sukanya）出面反駁，表示實際上是巴斯長期施暴，當年受傷是沃拉萬自衛反擊所致。鄰居也向當地媒體透露，沃拉萬家人曾反對兩人交往，認為男方行為暴力。

警方調查發現，死者波查納其實已婚並育有一子，其丈夫直到命案發生後才得知妻子外遇。目前沃拉萬暫時交保在外，其友人表示她對事件深感懊悔，曾想親赴告別式致歉，但遭死者家屬嚴正拒絕，強調絕不原諒。

