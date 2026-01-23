驚見廢棄公墓有白色人骨！范少勳曝道長法器「越兇放越多」 施名帥老舊旅社因此事睡不著
Disney+全新原創影集《凶宅專賣店》今（23）日舉辦記者會，主演范少勳、施名帥、林予晞、陳姸霏等人全員集結。雖然劇中房仲們專賣凶宅，但戲外取景地點更是陰森，劇組甚至請來道長設壇坐鎮。范少勳餘悸猶存地透露，某次在廢棄公墓取景時，竟親眼目睹久未整理的墓穴露出「白色人骨」，讓他當場嚇到全身發毛，這才驚覺拍攝現場真的「很不乾淨。」
記者會包括金馬新人范少勳、新加坡影后洪慧芳、「驅魔少女」陳姸霏、以及實力派演員施名帥、林予晞、江宜蓉、許紫柔，以及《女鬼橋》系列導演奚岳隆、郝芳葳、監製羅佩儀出席受訪。金鐘視帝李銘順雖因工作無法出席，但也特別錄製驚喜影片為「義勝房屋」的夥伴們暖心喊話「很想念你們，期待下次合體！」
范少勳透露，拍戲期間養成開拍前先去道長祭壇「巡邏」的習慣，他觀察出一套生存法則：「只要桌上法器放得特別多，就代表現場很兇險，絕對不能亂講話。」
相較於范少勳的自保之道，施名帥則疑似體質敏感，不僅進到某處廢棄許久的房屋會頭暈，拍戲期間更頻頻拉肚子，卻被戲裡戲外的「三世夫妻」林予晞吐槽：「你純粹是腸胃敏感吧！」
施名帥被鬼附身猛掐老婆 林予晞遭綑綁掙脫驚見瘀青
施名帥與林予晞繼《與惡》後三度飾演夫妻，林予晞打趣接戲原因純粹是為了完成「三生三世」的夫妻約定，當被問到萬一是七世夫妻？林予晞瞪大雙眼說：「可能之後感情死灰又會復燃，成了浴火鳳凰。」
這次兩人配合劇本設定大玩「互看不順眼」。戲中更有驚悚對手戲，施名帥因被女鬼附身，意圖掐死老婆林予晞，雙方「肉搏」動作激烈，林予晞透露在綑綁掙脫的過程中，身上留下不少瘀青與擦傷；施名帥則發揮幽默本色回應：「妳是皮肉傷，我是心裡受傷啦！」
飾演通靈少女的陳姸霏，這次則要挑戰拿針扎施名帥來驅魔。她透露這場驅鬼戲拍攝超過20小時，「像是拍了一個月那麼久，因為我一直把小帥和銘順哥（李銘順）摔來摔去。」施名帥笑稱被摔到「一試成主顧」，惹得現場笑聲不斷。
陳姸霏吊鋼絲腋下破皮 為躲「內急」開拍前絕食
首度挑戰吊鋼絲的陳姸霏也吃盡苦頭，她坦言自己一緊張就想跑廁所，但吊鋼絲裝備穿脫極度困難，為了不耽誤進度，她只能祭出極端手段：開拍前絕食、甚至強迫自己「腦袋屏除廁所這個名詞」。拍戲過程中，她與范少勳在地上滾來滾去，甚至導致腋下破皮，自嘲像回到國小，是一群「用膝蓋轉地板的寶寶」。
談到租屋「眉角」，施名帥建議可以帶狗看房測試氣場好不好，透露拍戲偶爾會住到老舊旅社，有一次看完電影《咒》回旅館，「閉上眼畫面跟聲音一直跑出來，整晚睡不著。」即便如此，他仍堅持不找人陪睡，還自嘲：「我這麼Man。」而范少勳在拍完這部戲後，防護措施全面升級，進旅館房門不僅會敲門，還會燒聖木、在枕頭旁放白水晶求心安。《凶宅專賣店》已於Disney+獨家上線，每週五更新兩集，預計於2月13日迎來大結局。
