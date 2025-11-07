驚見恐怖白色粉末！美安德魯斯聯合基地緊急疏散 多人身體不適送醫

美國時間週四（6日），位於華盛頓特區外的美軍聯合基地安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）收到一個可疑包裹，導致多名人員身體不適並送往醫院治療。 圖：翻攝自 環球網

[Newtalk新聞] 美國時間週四（6日），位於華盛頓特區外的美軍聯合基地安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）收到一個可疑包裹，導致多名人員身體不適並送往醫院治療，目前事件正在調查中。

據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，根據基地發出的聲明，一名人員在開啟該包裹後，基地內一棟建築物隨即進行疏散，並設置安全警戒線。聲明指出：「為防萬一，該棟建築及相連的建築均已撤離，基地的緊急應變人員到場處理後，確認現場沒有立即威脅，現已將現場移交給特別調查局進行進一步調查。」

知情人士透露，該包裹內含有不明白色粉末，開啟後數人被送往基地內的馬爾科姆・葛洛夫醫療中心（Malcolm Grove Medical Center）治療。目前尚不清楚這些人員的具體病情。初步的危險物質小組（HAZMAT）現場檢測並未發現有害物質，但調查仍在進行中。危險物質小組已於當地時間週四晚間撤離現場。

據了解，該信封是在空軍國民警衛隊備戰中心（Air National Guard Readiness Center）的一間房間內開啟，目前該區域仍處於封閉狀態。調查人員同時指出，包裹內還夾帶政治宣傳品，內容正在分析中。

安德魯斯聯合基地是美國重要的軍事設施，總統、副總統及多位內閣成員常經由此基地出行。美國總統川普（Donald Trump）於週三才曾造訪該基地。

