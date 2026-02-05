驚見祖雄打女兒！ 佳娜爆哭飆罵「得知真相」低頭道歉

祖雄與烏克蘭籍女星佳娜2023年結婚，並育有女兒內內、兒子季季，夫妻倆時常透過節目分享婚姻、育兒經驗。佳娜最近在《11點熱吵店》坦言，曾錯怪祖雄打罵女兒，生平第一次對祖雄說：「對不起！」過去因為不想道歉，還佯裝自己的母語沒有『對不起』相關詞彙。

佳娜（左）婚後首度向祖雄道歉。（圖／TVBS）

祖雄與佳娜相差12歲，生活存在不少觀念落差。祖雄曾在佳娜上傳他睡覺醜照後，脫口轟佳娜「幼稚、不懂愛」，事後回想懊惱至極。佳娜則是說，婚前和祖雄協定不能打罵小孩，不料有次午覺醒來，睜眼見到祖雄正在拍打女兒雙手，佳娜護女心切，瞬間斷掉理智線，邊痛哭邊怒罵：「你怎麼可以打我的寶貝！」後得知女兒當時正在玩電線，祖雄情急下才拍打阻止，佳娜在節目更坦承，從來沒跟祖雄說過對不起。

節目中，撒基努也向老婆Maya道歉，以前埋怨過老婆拒絕他的求婚，Maya甚至直言「你如果真的很需要，可以付費去找外面的。」後來撒基努陪老婆外出上班，才發現老婆每天都必須走路萬步，自然是心力交瘁，「我就像畜生一樣，只會用下半身思考。」

撒基努（右）反省沒體諒老婆Maya工作辛勞。（圖／TVBS）

香蕉則懊悔對老婆Timmy口出惡言，原因是Timmy規劃泰國郊區蜜月旅行，卻因通訊中斷差點讓兩人身陷險境，他沿路罵老婆沒用、毀了甜蜜回憶，事後回想覺得自己太過分。該集《11點熱吵店》2月5日晚間11點TVBS 42台播出。

