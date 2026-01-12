驚見赤字！台塑四寶2025年合併營收虧10億 年終保底3個月

亞洲石化產業仍困於中國大陸業者的產能過剩，導致台塑與台化在2025年出現虧損。

AI很強，但傳統塑化疲弱。台塑四寶今（12）日公布2025年自結合併損益與12月合併營收，全年總計稅後淨損為10.93億元，比起2024年四寶仍有的獲利84.58億元，由盈轉虧，昔日模範生台化更驚見上市以來首次年度虧損，而台塑則是連兩年慘賠，虧損擴大至百億。

台塑自結全年合併營收1,754億元，年減12.3%，稅後淨損高達100.5億元，EPS為負1.58元。台塑表示，中國大陸經濟復甦力道沒跟上，使石化產品市場供需失衡，內捲競爭空前激烈，除了低價出口，美國的關稅政策又使下游加工廠加速外移至東南亞等相對低關稅地區，讓亞洲石化業面臨前所未有的挑戰。

廣告 廣告

台化2025年營收2,870億元、年減17.7%，稅後淨損54.88億元，EPS為負的0.94元，這也是台化自上市以來，首度出現年度虧損，不過下半年虧損已收斂。

台化表示，還要注意2026年油價看跌，從去年下半年起啟動的瘦身計畫，已合併生產多項產品，依目前市況及運作情形，應該不會再縮減規模，而差異化產品會持續擴大，爭取更好的生存空間。

AI則救了南亞，受惠於各種電子材料的成長，南亞電路板和南亞科營運皆向上攀升，2025年營收2,599億元、年增0.1%，歸屬母公司稅後利益為45億元，EPS為0.57元，也較前一年成長。

台塑化有煉油利差穩健，以及售電業務，全年營收6,261億元、年減5.7%，但稅後淨利繳出99.41億元、EPS 1.04元的成績單，穩坐四寶獲利冠軍。

隨著財報揭曉，台塑員工最關心的年終獎金也塵埃落定。由於2025年集團獲利表現不佳，未達發放獎金門檻，所以是「保底」的3個月本薪，這也是台塑集團連續第三年年終為3個月。

更多鏡週刊報導

王瑞瑜接全國加油站董事長 台塑集團加油站版圖擴增百家

封面故事／引判決主張台塑王家海外基金擴及17子女 王文祥在美提新訴訟爭管理權

台塑運動會／睽違7年台塑運動會登場 總裁吳嘉昭：轉型迫在眉睫