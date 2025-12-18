驚見鳳頭蒼鷹倒臥富岡漁港！ 海巡即時救援了

昨（17）日上午9點，海巡署東部分署第一三岸巡隊伽藍安檢所人員執行富岡漁港客輪進出港安全檢查勤務時，發現一隻倒臥地面的受傷猛禽，台東縣政府畜產保育科確認，該鳥類為二級保育類野生動物「鳳頭蒼鷹」，現已帶回進行進一步安置與後送醫療照護。

海巡署東部分署人員執行勤務時，發現一隻倒臥地面的受傷的二級保育類野生動物「鳳頭蒼鷹」。（圖/海巡署提供）

海巡人員隨即停下作業前往查看，小心將該猛禽帶往陰涼處暫時安置，並第一時間通報台東縣政府畜產保育科及海洋保育署台東海洋保育站派員協助處理。經專業人員到場確認，該鳥類為二級保育類野生動物「鳳頭蒼鷹」，外觀可見翅膀受傷、精神不佳，所幸生命跡象穩定。

台東縣政府畜產保育科表示，鳳頭蒼鷹屬於珍貴稀有的二級保育類野生動物，主要棲息於中低海拔山區的常綠林環境，偏好樹木濃密的森林，也偶爾會出現在都市公園、植物園或鄉村近人類居所的大樹間。台東縣政府畜產保育科接手後，將該鳳頭蒼鷹帶回進行進一步安置與後送醫療照護，以利其後續復原。縣府表示，鳳頭蒼鷹為雜食性猛禽，除了捕食小型動物外，也會挖掘蟻窩與蜂巢覓食。此次在港區發現受傷個體，推測可能因環境干擾或意外撞擊所致，實際原因仍待後續觀察評估。

台東縣政府畜產保育科接手後，將該鳳頭蒼鷹帶回進行進一步安置與後送醫療照護，以利其後續復原。（圖/海巡署提供）

第一三岸巡隊提醒，台東沿海地區生態資源豐富，野生動物活動頻繁，民眾若在港區或野外發現野生動物，應避免任意驚擾或直接接觸，以免造成二次傷害。（圖/海巡署提供）

第一三岸巡隊提醒，台東沿海地區生態資源豐富，野生動物活動頻繁，民眾若在港區或野外發現野生動物，應避免任意驚擾或直接接觸，以免造成二次傷害。夜間活動時，亦請適度減少手電筒等強光使用，降低對野生動物棲息與活動的影響。

如發現野生動物受傷，或有相關生態保育情事，請立即撥打海巡署「118」服務專線通報，海巡人員將迅速前往協助處理，共同守護珍貴的海洋與自然生態。海巡署也持續招募有志青年加入海域安全與生態守護行列，相關招募資訊可至海巡署官方網站查詢。

