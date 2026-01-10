社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導

新北市五股區一處堤防旁，昨天（週五）早上，一輛小貨車過彎時翻覆，車斗載的大型鋼捲掉落，鋼捲一路從斜坡滾到大馬路上，馬路瞬間被鋼捲佔據！當時一名水電工剛好開車經過這處路口，二話不說，拿著砂輪機衝下車，切割鋼捲讓道路暫時恢復通行，影片曝光引發網友討論。

小貨車過彎到一半，疑似車斗載的東西太重，直接往右側翻，後頭載的超大鋼捲，噴飛出去一路往馬路上滾，一路滾到下方馬路，鋼捲就像彈簧一樣，一圈又一圈的，橫跨三線道，用路人全看傻眼。

廣告 廣告

熱心水電工 紀先生：「感覺不好過去，要不要下去幫他剪啊，還是用砂輪機，會不會比較快。」

鋼捲擋住去路，騎士只能繞道而行，疑似釀禍的貨車司機，驚覺闖禍，拿出大剪刀，要把鋼捲剪斷，讓出一條路來，但不管怎麼用力，根本很難剪斷，一名水電工目擊這狀況，拿出砂輪機，小跑步過去幫忙。





驚見10公尺鋼捲「過馬路」 饒舌水電工拿砂輪機衝下車：見招拆招

驚見10公尺鋼捲「過馬路」 饒舌水電工拿砂輪機衝下車：見招拆招。（圖／民視新聞）





司機幫忙扶著，水電工拿出準備好的給西，我割、我再割，終於把鋼捲給割斷。

熱心水電工紀先生：「它在堤坡道那邊也是一直滾下來，滾到對向來也是很長，很長的一條大蛇的那種感覺，我開這個砂輪機，如果遇到危險的話，也是可以直接放掉，其實已經削完一片了啦，我是後來又跑去車上再拿另外一片。」

當時紀先生，就是用這台砂輪機，慢慢切割鋼捲，讓馬路暫時恢復通行，自己頭一回遇上這種狀況，也是嚇出一身冷汗，好險當時鋼捲"過馬路"的時候，沒有任何人車遭受波及。事發地點就在新北五股四維路堤防旁，鋼捲目測約10公尺長，紀先生也訝異，自己是要去修水電的路上，怎麼臨時成了道路救援。





驚見10公尺鋼捲「過馬路」 饒舌水電工拿砂輪機衝下車：見招拆招

驚見10公尺鋼捲「過馬路」 饒舌水電工拿砂輪機衝下車：見招拆招。（圖／民視新聞）





熱心水電工紀先生：「反正我覺得如果是做工程的遇到這種狀況，一定是應該也是都會下去幫忙排除，而且沒有人幫忙，他一個人在那邊剪應該更難。」

以為水電工化身道路救援就很厲害了嗎？他甚至還會唱饒舌。

歌曲做工的嘻哈之子：「工具給我備齊全，準備見招拆招，把我們做水電的功夫，來拿去你家。」

果真跟自己唱的歌詞一模一樣，這回遇上巨大鋼捲，手裡拿著工具，一樣見招拆招。

原文出處：驚見10公尺鋼捲「過馬路」 饒舌水電工拿砂輪機衝下車：見招拆招

更多民視新聞報導

台北市內湖、天母紛傳大樓外牆剝落下磁磚雨 幸無人傷

妹子交友軟體約「在家看影集」！遭男網友「張嘴性侵」

台灣2025正式達標超高齡社會 「這縣市」全國最老

