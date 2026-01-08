驚見6字頭！全台18縣市低溫特報 週六晚新冷氣團接力

（記者許皓庭／綜合報導）強烈大陸冷氣團發威，今（8）日雲林古坑清晨驚見 6.7 度低溫，中央氣象署針對 18 縣市發布低溫特報，其中雙北、桃竹苗及宜蘭列為橙色燈號。雖然週五起冷氣團稍減弱，但週六晚間將有另一波新冷氣團無縫接軌南下，影響至下週一清晨。這波長達兩週的寒冷預計下週一起才明顯回升，民眾務必留意輻射冷卻帶來的劇烈溫差。

根據中央氣象署觀測，今日清晨受輻射冷卻影響，西半部低溫普遍在 11 至 14 度。由於雲量增多，北部、東半部及中南部山區有局部降雨機率，其中大台北山區、宜蘭及基隆北海岸的降雨較為顯著。此外，氣象署亦發布「陸上強風特報」，桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、澎湖及蘭嶼綠島等 10 縣市需留意 8 級以上強陣風。

針對目前的低溫警示，氣象署將新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣劃為「橙色燈號」，代表有持續 10 度左右低溫的機率。其餘如基隆市、新竹市、中彰投、雲嘉南、台南、高雄、花蓮及金門縣則為「黃色燈號」，亦有下探 10 度以下的可能。氣象預報員劉沛滕指出，雖然週五至週六白天冷氣團略微減弱，氣溫稍有回升，但受輻射冷卻影響，各地清晨依舊乾冷。

氣象專家林得恩於「林老師氣象站」提醒，週五白天起至週六，西半部日夜溫差將達到最大。隨後在週六晚間，另一波新的大陸冷氣團將接力影響，導致北部及東北部再度轉冷，且迎風面水氣增加，基隆北海岸與恆春半島可能出現短暫陣雨。此波新冷空氣將影響至下週一（12日）清晨，屆時受冷風增強與輻射冷卻雙重影響，氣溫將再次來到相對低點。

隨著這波冷了近兩週的天氣預計在下週一逐漸緩解，氣象署提醒民眾，寒冷環境易導致呼吸道及心血管負擔，應確保兒童與長輩的頭、頸及手腳溫暖。使用電暖器或瓦斯熱水器時，務必保持室內通風與用電安全，以防意外發生。農漁養殖業者也應持續採取防寒措施，減少因低溫帶來的寒害風險。

