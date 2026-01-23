驚訝游盈隆已無民進黨籍 傅崐萁：有這樣的勇氣不容易

中選會主委提名人游盈隆。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

中選會主委被提名人游盈隆今在行政院祕書長張惇涵帶領下拜會立院國民黨團。張介紹時稱這次提名跨黨派，游已不具任何黨籍，讓國民黨團總召傅崐萁驚訝詢問何時退出民進黨？諷「真的是迎向光明，有這樣的勇氣不容易」。

游盈隆則回應，2019年退出民進黨，但對民進黨還是有感情。傅崐萁則說，棄暗投明是對的，感情一定會有，但往對的方向走是對的，並期許所有中選會委員被提名人未來有機會在公職崗位上，一定要依法行政。

更多太報報導

藍批賴政府不溝通人事案 張惇涵：賴清德、卓榮泰溝通的門一直敞開

拜會藍黨團爭取支持 游盈隆：中選會未來會給大家完全不同感覺

拜會立院爭取朝野支持中選會人事 張惇涵提醒：距年底大選只剩10個月