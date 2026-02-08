驚訝賈永婕不知道林宅血案？胡采蘋：『知道』本身，就是向前走的開始

記者李鴻典／台北報導

電影《世紀血案》未經授權改編林宅血案引發議論，台北101董事長賈永婕繼昨日喊話「我想知道真相。林宅血案的真相。當權者，請給大眾一個交代」，今（8）日再度發聲提到她口中的「當權者」指的是誰。財經網美胡采蘋說，賈永婕是一個能讓全世界看到台灣的人，「你也許驚訝她怎麼可能不知道林宅血案，但是我覺得也許將來你也會驚訝於她所做到的事情，因為『知道』本身，就是向前走的開始」。

賈永婕談林宅血案。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕直言，她看到前立委劉進興發文，看到所有的細節，真的很震驚不敢相信這一切是發生在1980年。「老實說我真的一直以為林宅案是當年228白色恐怖時期。大家覺得不可思議『我怎麼可能現在才知道林宅案』，『不是現在才知道，而是才知道細節』還有一切都發生在自己成長的年代，那個我以為法治安定的社會」。



賈永婕也提到，她講的當權者到底是誰？其實就是當權者。當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。

賈永婕一早再度發文說明，「我講的當權者到底是誰？其實就是當權者。當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。」（圖／翻攝自賈永婕臉書）

胡采蘋對此表示 ，賈永婕的反應其實就是那個年代主流群眾的反應，她坦承自己從小也沒有聽過二二八，從來沒有，直到高中看《悲情城市》電影，震驚得說不出話，流淚到天亮，完全不敢相信怎麼會發生過這種事情。上大學以後，非常害怕，因為班上有民進黨的同學。但後來那個同學至今是她最好的朋友。

胡采蘋也坦承，如果自己不是唸政大新聞系，而是唸了一般的商學院，可能永遠不會知道有林宅血案，美麗島事件也是陳水扁是美麗島律師她才知道的。

「有一段時間我是政治冷漠的，因為那帶來了很多失望，我相信的國民黨隱瞞了很多事實，而我投給陳水扁，陳水扁卻是那樣的收場」。時光能讓人長大，胡采蘋表示，後來在中國居住工作了十年，看到更殘忍的中國共產黨；明白到那些事情，你為了打敵人，會開始變得跟敵人越來越像，國民黨軍方鷹派自己也變得跟敵人一樣殘忍。

後來看了韓影《正義辯護人》，原來盧武鉉跟陳水扁幾乎是一模一樣，他們當了總統，但是他們沒有辦法管束家人不陷入權勢的誘惑，他們變得跟他們所反對的人一樣，也無法抗拒金錢。

胡采蘋說，賈永婕是一個能讓全世界看到台灣的人，你也許驚訝她怎麼可能不知道林宅血案，但是我覺得也許將來你也會驚訝於她所做到的事情，因為「知道」本身，就是向前走的開始。（圖／記者鄭孟晃攝影）

後來明白了，對政治冷漠並不能改變什麼，你要做出自己的樣子，和那些人不同，才能真正為世界留下一點什麼。胡采蘋說，希望無論如何自己都能用智慧和更高明的手段去解決困境，不要被自己的敵人改變了。

每一個人都會有他自己的開始，現在才知道林宅血案並不晚；胡采蘋說，完全可以想像賈永婕為什麼不知道，事實上《世紀血案》的演員們也不清楚，因此才會有那麼多令人驚駭的發言，事實就是真的就是有很多人不知道。

但是一旦開始了，你也很難想像每一個人一開始出發，他能走到哪裡。「例如我，我現在的樣子，是我人生不曾想像過的樣子，那些大學時我很害怕的同學們，他們現在每週看我的影片，對台灣更加相信，更有信心，這也是小時候的我，不可能想像到，我的樣子」。

胡采蘋說，賈永婕是一個能讓全世界看到台灣的人，你也許驚訝她怎麼可能不知道林宅血案，但是我覺得也許將來你也會驚訝於她所做到的事情，因為「知道」本身，就是向前走的開始。

然而就像是《大濛》裡面演的，不是每一顆水珠都能升上天空、變成雲，然後下成雨，貢獻大地。有些水珠在中途蒸發了，變成了霧，困在天地之間，不知何去何從。胡采蘋說，不是所有的人都能向我們一樣繼續向前走，而我們這些活下來的人，我們真的有責任，要給他們一個交代，我們有責任，給他們一個他們心中想要到達的地方，一個更好的台灣。

賈永婕首度擔任製作人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

