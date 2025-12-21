驚逃瞬間！ 閘門顯示「免刷卡」 人員狂喊：不用刷！

北捷當下緊急啟動應變模式，開閘門「免刷卡，要民眾盡速離開」避免乘客發生踩踏。（圖／東森新聞）





張文選在捷運台北車站，下班的尖峰時段動手，嚇得民眾驚魂逃竄。北捷當下緊急啟動應變模式，開閘門「免刷卡，要民眾盡速離開」避免乘客發生踩踏。而案發後車站、捷運站都提高見警率，鐵路警察手持長槍。軍事專家指出，長槍大多是嚇阻作用，不適合在人潮眾多的捷運使用。

週五交通尖峰時間，張文襲擊台北捷運站，民眾嚇得驚魂逃竄，工作人員大喊，不用刷卡趕快離開，要乘客逃命要緊，等刷卡可來不及。

當時捷運發生突發案件，民眾四處逃竄，捷運也啟動緊急疏散模式，在閘門口這邊就會顯示，免刷票請速出站，避免民眾踩踏能盡速離開。

北捷應變，第一時間降低人潮擠塞風險，而案發後第二天，週日北捷人潮眾多，但發生隨機殺人案後，對民眾來說，心裡難免怕怕的。

民眾：「因為人潮還是想說，避免人潮多的地方，我們就取消了，跨年想去101的想法。」

事發後警方大大提升見警率，包括捷運警察兩槍配臂頓，詢問處有守望，車向月台也會有走動式巡邏，而鐵路警察手持長槍，以嚇阻為主要功用，以台北車站為例，有3名員警加強巡守，至於轄區派出所也加派人力，像在M8案發地有兩名員警輪守，同樣配槍及臂頓。

捷運站廣播：「提高警覺，注意身邊的人事物。」

捷運不時廣播搭乘提高警覺，加強保全巡邏，新北捷運各站詢問處下方也被發現擺放不明圓形物，原來這就是方便保全臨時使用的防暴盾牌，並且會搭配防禦棍棒及隨身噴劑，維安繃緊神經，各界警戒全面升級的狀況下，就是不讓悲劇再發生。

