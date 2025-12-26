驚遇機傷人怎麼辦？他曝「隱形護盾術」 這動作幫你多爭1秒逃生機會

記者張雅筑／綜合報導

從捷運月台到鬧區商圈，近期幾起公共安全事件引發了仿效效應，讓「隨機暴力」的陰影籠罩街頭。民眾走在路上時，開始不由自主地頻頻回頭，那種「下一個會是誰」的集體焦慮，正無聲地侵蝕著我們的日常生活。（圖／Threads網友bourbon00授權提供）

最近走在路上，你是否也下意識地多回了幾次頭？近期公共場所事件頻傳，那種「不知何時會輪到自己」的集體焦慮，正悄悄侵蝕大家的日常生活。但專業保鑣提醒，恐懼不該是唯一的反應；真正的防禦，往往不在於拳頭有多硬，而在於你能否將「安全意識」細膩地縫進生活習慣裡，成為守護自己的第一道隱形防線。

別只顧著滑手機！保鑣：撤離路線要先存進腦子裡

專業保鑣呼籲大家，在公共場所的自保核心在於「抬頭」！當大眾過度沉溺於手機世界時，往往會忽略環境發出的危險訊號。除了提高警覺，保鑣也建議民眾隨身備好「低門檻、高效能」的防護工具，例如能引起注意的哨子、可拉開距離的防狼噴霧，或是隨手可得的伸縮硬骨雨傘。這些工具的目的不在於與歹徒搏鬥，而是為了打亂攻擊節奏，為自己爭取寶貴的撤離空窗期。（圖／立達保鑣授權提供）

「很多人以為防身就是格鬥，其實最強的防身是『不必格鬥』。」立達專業保鑣表示，在捷運、商場或夜市等人潮密集處，進入空間的第一眼，不該是找座位，而是快速掃描出口位置。

這並非疑神疑鬼，而是一種「大腦預載」。當你先記住了出口、保全崗位與醫護站的位置，一旦突發狀況發生，你的大腦就省去了「該往哪逃」的遲疑成本，能下意識地做出反應。

「距離感」是你的隱形護盾

除了出口，立達團隊也提醒，傷害往往發生在「無法轉身」的死角。在排隊或搭乘電梯時，若長時間低頭滑手機或耳機音量過大，會讓你對周遭環境的變動失去嗅覺。

最務實的建議是：隨時保留「半步到一步」的緩衝距離。確保自己站在一個隨時「可以退、也能走」的位置，而不是被人群卡死在角落。

看見「不尋常」信號，別猶豫「跑就對了」

如何判斷危險？保鑣分享了幾個觀察指標：若發現有人在場景中顯得焦躁不安、反覆貼近他人試探邊界，或刻意遮掩手部、頻繁摸索口袋。

這時，千萬別停下來「觀察看看」，最聰明的策略是：「離得夠快」比「判斷得準」更重要。直接調整位置，換個車廂、移往人多處或靠近服務台，用距離換取安全。

混亂中如何自保？「撤離優先」是唯一鐵律

立達專業保鑣團隊展示了高規格的防砍、防刺等防護材質裝備，但他們特別強調：「最好的裝備，是你的警覺性。」 雖然物理防具能提供最後一道安全防線，但對於一般大眾而言，與其過度依賴器材，不如優先培養「風險預判」的能力。保鑣團隊建議，裝備應與日常逃生演練結合，才能在突發狀況發生時，發揮最大的守護效用。（圖／立達保鑣授權提供）

若現場已發生尖叫或推擠，請謹記「撤離優先」，切勿停留圍觀或拿手機拍攝。移動時，建議以「清楚短句」呼救，例如「有人受傷，請幫忙報警」，這比無意義的驚叫更能引發旁人的有效協助。

至於防身器材，立達保鑣直言：「工具不是重點，你會不會用、敢不敢用才是。」與其攜帶複雜的器械，一般民眾準備個人警報器、強力手電筒或哨子更為實用，目的是在關鍵時刻干擾對方，爭取撤離的空窗期。

揭開「黑衣人」的日常：保鑣練的不只是拳頭，更是心法

究竟守護安全的「黑衣人」具備哪些硬實力？立達專業保鑣團隊指出，頂尖保鑣的功夫不單在於精湛的格鬥技，更在於「防患於未然」的極致思維。每位成員皆經過嚴苛篩選，除了優秀的體能，更需具備冷靜的心理素質、精準的風險評估與絕對的保密意識。（示意圖，非立達保鑣團隊／資料照）

究竟這些守護安全的保鑣，背後有哪些不為人知的「功夫」？立達營運長康鴻志透露，保鑣的價值不只在於結實的肌肉，更在於「冷靜的預判」與「極致的保密」。每位成員在進入實戰前，都必須經過心理素質的磨練，學會在壓力爆表的情境下依然沉穩以對。

「面對危險，我們絕不退縮，但我們更傾向於在危險發生前，就將風險排除。」康鴻志表示，私人保鑣的工作是考慮最壞的情況，並做好最萬全的準備。

安全不該建立在彼此的猜忌上，而是建立在每個人對環境的理性能見度。當大家學會識別信號、保留退路、有效求助，社會的公共安全韌性便會隨之提升。立達保鑣強調，透過警覺心的落地，台灣民眾才能在保有社會溫度的同時，讓「安心」真正回歸每一天的生活。

