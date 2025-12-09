驚醒！青森地震「三段式增強」 經歷過311災民心有餘悸

深夜強震撼動日本東北，甚至寺廟墓碑都被震倒。（示意圖／unsplash）





深夜強震撼動日本東北，甚至寺廟墓碑都被震倒。民眾被從睡夢中驚醒，抱著孩子、牽著寵物倉皇逃離，還有人直呼家都快被搖倒了。有災民形容搖晃幾乎是「三段式」的增強，就連經歷過311大地震的災民也心有餘悸。

桌子上的東西掉了滿地，餐廳的吊燈被震到左右狂甩，民眾嚇到不行。青森民眾：「還在晃，嗯太厲害了，晃成這樣，這（震度）有到6強或7了吧。」

廚房碗盤摔得滿地都是，這一幕就連對地震不陌生的民眾，忍不住驚呼搖晃有「三段式」。青森民眾：「我雖然經歷過很多地震這次是最大的，真的太可怕了，整個家好像快倒了，搖超級久的。」

青森民眾：「一開始稍微搖，啊然後就變大了，然後變強又更強，搖晃幾乎是三段式的增強。」

寺廟裡的墓碑都被震到倒成一片，有的直接裂開碎成兩半，這場地震連祖先都不得安寧。深夜遇上強震，民眾從睡夢中驚醒，趕緊抱著小孩寵物，急忙往避難所撤離。

青森民眾：「我們本來還在猶豫要不要撤離，但一想到萬一真的發生什麼就太可怕了，所以最後決定立刻撤離，才會來到這裡。」

餘震不斷，這群歐巴桑跟老太太裹著毛毯無法闔眼，也無心聊天，看起來餘悸猶存。

北海道民眾也緊急往外撤，道路上車潮不斷，大家抓了東西就往外跑。北海道民眾：「我匆忙在家裡四處跑，能帶的就盡量帶著一起出來。」

這場突如其來的強震，從青森一路震到北海道，不只震碎建物，連311的記憶也全被勾回來，再一次震出民眾心底最深的恐懼。

