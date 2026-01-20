驚險台88！內線自小客車門微開下秒「女子下車」走了…後車全傻眼

記者洪正達／高雄報導

有女子忽然從自小客下車走人，讓後方的駕駛全傻眼。（圖／翻攝記者爆料網）

高雄88快速道路19日晚間發生一起緊急事件，一輛行駛在內線車道的自小客不知何故突然停下後，一名女子忽然從副駕駛座下車離去，並橫越車道後直到路肩，所幸正處於下班塞車時段，車速都不快，否則後果將難以想像，而整個過程也被後方車輛全程拍下，讓拍攝者不禁傻眼直呼「啥！是在幹嘛」，林園分局則表示，接獲報案後已派員前往但未發現，後續將通知車主到案說明。

從畫面中可以發現，當時正處於塞車時段，前方的白色自小客副駕駛車門微開，已引起後方車輛注意，沒想到後車上的人拿起手機拍攝的過程中，白車的副駕駛突然有女子下車，讓拍攝者紛紛傻眼，邊拍邊驚呼「是在幹嘛？」而下車的女子緊接著橫越外線車道後走進路肩，又因隨身包包掉在馬路上回頭撿起，相當危險。

女子下車後並未查看來車，便逕自走向路肩。（圖／翻攝記者爆料網）

林園分局指出，有關網傳女子於台88快速道路下車影像，經查發生位置為快速道路台88西向2.6公里處，警方於19日晚間6點半獲報有女子蹲在快速道路上，但派遣員警前往後並未發現。

步行女子回頭撿掉落的包包，讓人相當擔心被來車撞上。（圖／翻攝記者料網）

警方也說，檢視影像內容，可依道路交通管理處罰條例33條第8項，在快速道路上違規減速、臨時停車或停車，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰，另行人在快速道路上行走，違反同條第4項，進入快速道路之人員，將處3000元以上6000元以下罰鍰，並主動聯繫該車主到案說明。

不良行為，請勿模仿！

