驚險對峙一瞬間 南投警快、狠、準強勢攻堅逮獲重刑通緝犯

▲嫌犯竄逃至四樓屋頂躲藏，南投警攻堅順利逮捕到案。(圖：警方畫面擷取)

南投縣警局刑事警察大隊偵辦假冒公署及解除分期付款詐騙案，於114年8月15日在南投縣水里鄉查獲詐騙機房，當場查獲黃姓犯嫌並查扣語音閘道器及WiFi分享器等證物。

經向上溯源係另一王姓犯嫌以新臺幣二萬元為代價，在南投縣水里、竹山等地裝設電信相關設備作為詐騙機房。偵查期間發現王、黃二人為情侶關係，黃嫌目前因毒品及槍砲案遭臺灣彰化地方檢察署通緝中，須入監執行有期徒刑十九年，南投縣警察局刑警大隊與草屯分局隨即成立專案小組，並報請南投地檢署指揮偵辦。

專案小組經長期蒐證、跟監，掌握黃、王二嫌草屯鎮住所後，規劃勤務圍捕黃嫌等二人，實施攻堅搜索過程中，黃嫌竄逃至四樓屋頂躲藏，警方立即調整戰術，並由執勤人員對其心戰喊話，俟黃嫌卸其心防後，順利逮捕到案。

本案縝密規劃順利查緝到案，南投縣警察局局長謝宗宏表示，對於危害社會治安的重大犯罪及詐欺案，警察局將持續強力查緝，展現維護治安的決心，同時呼籲民眾如發現可疑人事物，隨時向鄰近派出所通報或撥打110報案，共同守護社會安全。