驚險極了 韓活躍35年諧星拍攝中突昏倒搶回一命

韓國資深搞笑藝人金水龍（59歲）於本月13日在拍攝YouTube節目時，突然失去意識昏倒，情況一度極為危急，所幸同行藝人與工作人員迅速反應，立即施予急救並通報救護車。

根據韓媒《News1》報導，金水龍在拍攝現場倒下後，身邊同仁立即進行初步搶救。隨後趕到的救護隊員進一步對他實施心肺復甦術（CPR），隨即將他緊急送往醫院。

金水龍的所屬公司Media Lab Siso在16日證實這項消息，並透露金水龍抵達醫院後，經過醫護人員的全力救治，已恢復呼吸與意識。雖然情況一度相當危急，但他目前已從急診室轉往加護病房接受進一步的治療與密切觀察。

金水龍於1991年憑藉KBS大學喜劇節出道，以其獨特的幽默風格深受跨世代觀眾喜愛。他長期活躍於各大綜藝節目，近年來也積極參與YouTube頻道拍攝。

