驚險片／技術高超？差點翻車？捷星航空降落「成田妖風」狂吹 激烈搖晃嚇壞人

捷星航空班機在惡名昭彰的成田冬季強勁側風中劇烈搖擺。（翻攝自X）

捷星日本航空A321客機昨（14日）在東京成田機場降落的影片，在社群媒體上引發瘋傳，畫面中飛機在惡名昭彰的成田冬季強勁側風中劇烈搖擺，驚險萬分的過程讓航空迷展開激烈辯論。

根據機坪攝影愛好者捕捉到的畫面顯示，該架班機在進場階段便遭遇強大陣風襲擊，整架飛機在空中呈現大幅度的「蟹型進場」以修正偏航。最令人屏息的瞬間發生在觸地前一刻，左側機翼因氣流不穩突然大幅度向地面傾斜，機師隨後修正姿態並以極大的力道將飛機強行「釘」在跑道上。

儘管原PO稱讚機師在惡劣環境下展現了非凡技術「穩穩降落」，但在留言區卻出現了不同的聲音。

許多網友看完認為，這次落地應是一次典型的「重落地」。由於當時飛機的進場速度似乎偏高，且在機翼發生大幅度偏擺、穩定進場態勢喪失的當下，機師最正確且安全的選擇應是立即啟動「重飛」程序，而非冒險強行觸地。

更有航空迷指出，影片中飛機觸地的衝擊力極大，甚至出現明顯彈跳，通常意味著飛機必須在落地後進入維修棚進行徹底的結構檢查，以確保起落架與機身結構未受損。

有人感嘆機艙內部當時肯定如同雲霄飛車般混亂，對於乘客而言這絕對是一場心理陰影極大的驚魂記。同時，也有網友諷刺「重飛」這項技術早在1950年代就已發明，但在某些時刻，機師似乎仍會陷入「非降落不可」的心理陷阱。

