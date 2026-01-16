驚險畫面曝光！八旬翁開車闖紅燈 北投警騎車攔查遭撞倒

記者楊忠翰／台北報導

北投分局蘇姓警員騎車攔阻闖紅燈車輛遭撞。（圖／翻攝畫面）

台北市北投分局警備隊蘇姓警員，15日下午3時許在捷運忠義站旁攔阻違規車輛時，遭80歲的曾姓老翁車輛擦撞，造成臉部及腳部擦挫傷，路人見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現蘇員意識清楚，隨即將人送往振興醫院治療，至於肇事過程及責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

根據監視器畫面顯示，曾翁駕駛白色轎車直行，蘇員則騎警用機車尾隨追趕，逐漸與曾翁轎車併行，接著從車輛左側越線超車，曾翁疑似反應不及，不慎擦撞警用機車車尾，導致蘇員摔車倒地，後方轎車也跟著緊急煞車。

北投分局表示，昨天下午3時34分，蘇員騎乘警用機車沿中央北路四段行駛，行經忠義捷運站時發現，曾翁轎車違規闖紅燈，蘇員立刻上前攔查，沒想到雙方在同向車道行駛時，因未能保持安全距離發生擦撞，造成蘇員臉部及腳部挫傷，經送醫治療後已無大礙。

警方對曾翁進行酒測，數值為0毫克，車籍與駕籍均正常，遂依交通事故程序處理，同時調閱監視器及行車紀錄器畫面，藉以釐清肇事責任歸屬；北投分局呼籲，用路人行車時務必注意前方狀況，如遇警方依法執行攔查勤務，應配合減速停車，藉以維護道路交通秩序及安全。

