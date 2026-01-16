驚險畫面曝光！八旬翁開車闖紅燈 北投警騎車攔查遭撞倒
記者楊忠翰／台北報導
台北市北投分局警備隊蘇姓警員，15日下午3時許在捷運忠義站旁攔阻違規車輛時，遭80歲的曾姓老翁車輛擦撞，造成臉部及腳部擦挫傷，路人見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現蘇員意識清楚，隨即將人送往振興醫院治療，至於肇事過程及責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。
根據監視器畫面顯示，曾翁駕駛白色轎車直行，蘇員則騎警用機車尾隨追趕，逐漸與曾翁轎車併行，接著從車輛左側越線超車，曾翁疑似反應不及，不慎擦撞警用機車車尾，導致蘇員摔車倒地，後方轎車也跟著緊急煞車。
北投分局表示，昨天下午3時34分，蘇員騎乘警用機車沿中央北路四段行駛，行經忠義捷運站時發現，曾翁轎車違規闖紅燈，蘇員立刻上前攔查，沒想到雙方在同向車道行駛時，因未能保持安全距離發生擦撞，造成蘇員臉部及腳部挫傷，經送醫治療後已無大礙。
警方對曾翁進行酒測，數值為0毫克，車籍與駕籍均正常，遂依交通事故程序處理，同時調閱監視器及行車紀錄器畫面，藉以釐清肇事責任歸屬；北投分局呼籲，用路人行車時務必注意前方狀況，如遇警方依法執行攔查勤務，應配合減速停車，藉以維護道路交通秩序及安全。
更多三立新聞網報導
醫評估強制送醫！怪女搭捷運突亮剪刀 詢問鄰座2女剪髮意願
恐嚇案也有51件！北檢公布偵查結果 張文案後出現198個模仿犯
孤狼犯案無共犯！北檢公布偵查結果 張文選擇輕生非逃脫失敗
妻求償300萬！女助理傳辣照否認交往 科大教授卻藏海量壯陽藥
其他人也在看
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUV
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUVEBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
【明星聊愛車】Linda廖語晴的育兒首選─Toyota RAV4 空間大、節能省油、安全性夠 內建行車錄影不用外接行車記錄器
好久不見的Linda（廖語晴），曾發行過三張音樂專輯，在婚後淡出演藝圈赴美生活，為了讓雙胞胎兒子可以學中文，在2024年搬回台灣，近期除了協助父親的連鎖影城家業，重心多放在育兒上，也積極經營Podcast頻道，在節目中可聽見其對生活、工作、育兒、人際的看法！原本都是以Uber代步的她，在2025年中購入Toyota RAV4油電車，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 3
Toyota 當家商旅 Hiace 新年式登場！配備升級強化外觀質感及行車安全
Toyota 宣布在日本推出新年式 Hiace，透過配備升級方式，進一步強化當家商旅的外型質感及行車安全。新年式 Hiace 當地售價為 286～463.38 萬日圓，約台幣 57～92 萬元，將於今年 2 月 2 日正式在日本上市。自由時報汽車頻道 ・ 18 小時前 ・ 1
Toyota 新一代 Yaris 預計今年登場！GR Yaris 將搭 1.3 渦輪征戰 Rally 4 賽事
Toyota 於日本、歐洲市場販售的 Yaris 自 2020 年問世至今，即將推出大改款車型，預計今年就會登場，日媒指出屆時 GR Yaris 也將同步問世，將採用全新 1.3 升三缸渦輪引擎參加 Rally 4（世界拉力錦標賽入門級別）賽事。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
台中捷運紫線進度曝光！耗時近4年第6次提送交通部
台中捷運七線齊發，相關興建進度再傳捷報。市府捷工局14日指出，捷運紫線可行性研究修正報告已完成，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，上周再次提送交通部審議。不過，可行性研究於民國111年首次送中央審議，來回修正已達6次且耗時近4年，外界盼中央盡速核定。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
買新車要等過年後？ 傳「美規車」進口關稅將規零
農曆過年前想開新車的觀眾朋友，現在是不是再等等呢！外傳台美關稅降到15%，條件之一是「美製車進口關稅」降到0%，如果成真，代表美國進口車會變便宜，粗略試算，GLE可能兩百萬就能買，BMW X5甚至有機會降百萬！而美規車如果低價搶市，勢必會帶來連鎖反應，其他車款也會跟著降！所以也有專家認為，如果不急著用車，也許可以再觀望。 #買新車#過年後#美規車#進口關稅東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
本田魂轉向美式硬派？美國製 Passport 傳逆輸入，話題壓過 Prelude、Civic Type R HRC Concept｜2026東京改裝車展
2026 Tokyo Auto Salon確實還可見到熟悉的身影如FL5 Civic Type R與新生Prelude等，但Passport的出現似乎又讓局面不太一樣了。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
這下不買不行了，有ACC的新年式Suzuki Jimny有望今年導入
去年10月Suzuki於日本推出新年式Jimny，乍看沒有任何調整但好料全在車內，配備ACC主動式車距巡航控制系統，如今據了解國內今年則有望導入。Suzuki Jimny推出後就大受歡迎，尤其更實用便利的五門車型，去年初日本上市短短4天就接到5萬張訂單，而在接近年底10月時，Suzuki在日本則推出新年式Jimny，乍看和現行沒有任何差異，但翻開規配表則是會人大吃一驚。 新年式Jimny主要是針對配備升級，除配備Suzuki Connect智慧連網系統外，更配置消費者想要的ACC主動式車距巡航控制系統，另外也還有DSBS II雙感知器煞車輔助和車道偏離預防等系統。 相信國內消費者應該都希望可以買到有ACC的Jimny，這部分據了解Taiwan Suzuki已在規劃中，若無意外今年就有望導入，但實際配備項目和價格漲幅還有待原廠公布。新年式Jimny加入Suzuki Connect智慧連網、ACC主動式車距巡航控制、DSBS II雙感知器煞車輔助和車道偏離預防等系統，國內方面今年有望導入。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
捷運車廂「點火」烤食物、玩打火機 北捷報警：最高可罰100萬
台北捷運近日發生多起鬧事案件，東門站有乘客在車廂內咆哮、疑似使用打火機烤蘑菇；也有乘客在座位把玩打火機，嚇壞其他乘客。台北捷運公司表示，經調閱監視器確認，相關行為涉及公共危險罪，已報警處理，並將依法開罰，最高可處100萬元罰鍰。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
【走雪隧還在猜車道？】這款APP竟然讓你永遠猜對邊？嘉偉哥實測竟遇路隊長！神準還是鬧笑話？｜Tunnel Vision 隧道之眼實測
最近網路上討論度相當高的開發者程式「隧道之眼」，主打針對國道五號的彭山隧道與雪山隧道，即時偵測車流狀況，並告訴駕駛當下該選左側還是右側車道，協助避開塞車路段，對經常跑雪隧的用路人來說相當有吸引力。 在運作原理上，隧道之眼是透過 交通部開放資料庫 的即時資訊，利用國道地面線圈感應器蒐集車流量，再由後台進行運算分析，判斷當下選擇左道或右道較不容易壅塞。 這次我們也不只看看數據而已，而是實際上路，完整走一趟彭山隧道以及雪山隧道，直接使用「隧道之眼」提供的建議，看看實際行駛結果到底準不準，會不會真的避開路隊長，還是反而翻車，就讓影片帶大家一起驗證。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 19 小時前 ・ 發表留言
272匹馬力＋quattro四驅 新世代Audi A6 S line台灣開賣
台灣奧迪去年為豪華C級距房車帶來全新世代Audi A6，如今再宣布2026年式A6 TFSI 200 kW quattro S line正式啟動接單，補齊旗艦陣容，讓想升級豪華房車的消費者有更完整的高階選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
怎能不愛車／越野版也能天天開 RAV4 ADVENTURE駕馭感受超加分
RAV4一直是Toyota最具代表性的休旅車之一，而這次全新世代改款，整體氣場明顯不同。新世代Hammerhead雙髻鯊家族設計，讓車頭線條更低趴、更有跑格感，搭配C字形LED頭燈，辨識度大幅提升。這次試駕的ADVENTURE車型更是把粗獷風格發揮到極致，黑化水箱護罩、全地形胎與車頂行李架，讓人一看就知道它不只是都市休旅。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
Ford Mustang蟬聯美國最暢銷跑車，兩大日系跑車對決結果出爐
由於電動化浪潮來襲，重新定義了性能水平，近年來傳統跑車、性能車市場明顯受到衝擊。根據統計，2025年在美國銷售的12款跑車/性能車中，有多達8款銷量下滑，其中下滑幅度最大的是Dodge Charger，從2024年的61,810輛大幅下滑到9,562輛，足足減少了84.5%，而同樣是美國經典肌肉車代表的Ford Mustang則是持續霸榜，以微幅成長到45,333輛的成績，蟬聯2025年美國最暢銷跑車。地球黃金線 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台北車展1/靚車新視界 NISSAN篇
回想記者在十多年前入行的時候，參加的第一次台北車展就是在信義世貿，當時可以說是百花齊放，就連包括嘉鎷汽車、永三汽車、蒙地拿在內的超跑代理商都斥資來展出，就可以看出當年台北車展的盛況；因此也必須要坦誠，雖然還是由汽車公會主辦的展覽，不過整體的規模確實不如既往，但有參展的車商，還是端出了相當有誠意的參展新車或者概念車與國內消費者見面。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓
新北市 / 綜合報導 新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
象徵張開雙手迎接新能源，Honda 2027年新廠徽上路
Honda在2024年CES展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時新廠徽也一併亮相，並計畫2026年0系列Saloon將會量產，而近日Honda也正式發布新廠徽訊訊息。2024 CES展Honda展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時也一併讓新廠徽亮相，除此之外也預告0系列Saloon會在2026年量產，2025 CES展Honda進一步帶來0 Saloon電動轎車和全新0 SUV休旅車，如今隨著已邁入2026年Honda今日也正式發布新廠徽。 和過往相比Honda新廠徽猶如張開雙手迎接，這也是象徵Honda將要朝向純電與油電等新能源，因此除今年首款0系列電動車會率先使用新廠徽外，2027年起新世代油電系統車型也會同步使用，現行油電與燃油等車型則被排除在外。2024 CES展Honda展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時新廠徽也一併亮相。2025 CES展Honda帶來0 Saloon電動轎車和0 SUV休旅車。Honda新廠徽像似張開雙手迎接新能源，未來0系列電動車和2027年起新世代油電系統將會使用新廠徽。《原文詳Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
終於等到了？Subaru WRX STi Sport 原型車亮相 手排變速真的要回來了？｜2026東京改裝車展
且別說其他品牌，2025 Tokyo Auto Salon中讓Subaru車迷最為驚訝且最失望的一件事情，日本國內限定、限量500台的WRX S210卻已不再是品牌極致，前有當代WRX不再提供STi的性能版本，後有最強S210力不比EJ強且用的更是祖傳CVT，都說STi是Subaru的最終信仰，儘管聲望並不等於銷量、2025年品牌銷售在主要商品部分也確實不俗，但很明顯Subaru是有發現問題的，從移動展的Concept到改裝車展的Prototype，這次應該是真正的WRX STi了吧？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
竹北偷吊車再南下"偷船出海" 賊落網稱:因為好玩
中部中心 / 邱俊超 苗栗報導苗栗龍鳳漁港日前發生離譜竊案！一名船家花了80萬，整修二手漁船都還沒開出海，就被小偷整艘竊走，棄置在新竹新月沙灣附近草叢。警方持續追查，發現主嫌先在竹北偷竊吊車，隨後再南下偷船，落網後，他向警方供稱，因為沒開過船，覺得好玩才想偷漁船出海，如此大費周章，連船主都搖頭說很離譜！嫌犯落網後供稱 因為好玩才偷船出海 說法連船主都覺得很離譜。（圖／翻攝畫面）中型吊車載著一艘1.2噸，偷來的漁船趴趴走，嫌犯大費周章偷車又偷船，遭到警方掌握逮到人，嫌犯竟然說這偷船，只是因為好玩。因為沒開過船覺得好玩，想出海才會偷船，這說法，連船主都覺得誰相信，不可能！離譜竊船案發生在本月6日，1.2噸漁船不翼而飛船主報警，原本是船主花了80萬整修，近期才要向海巡登記出海就被偷，嫌犯從竹北市偷了吊車再到龍鳳漁港把船吊掛起來載走，運到新竹海邊出海遊玩，最後將漁船棄置。好險船找回來了，船主說，之前聽過偷船的零件，整艘船被偷，也是在龍鳳漁港的第一次發生。民眾花了８０萬整修的漁船遭到竊賊偷走 還好最後被尋獲。（圖／翻攝畫面）嫌犯50歲是新竹人，有毒品竊盜前科，警方也查出，嫌犯真的有讓船下海，還一路開到新月漁港，把船棄置頭前溪出海口，根據了解，嫌犯曾從事工程相關工作，可能熟悉吊車作業，不排除這樣才會偷吊車再偷船。嫌犯自稱因為沒開過船，為了好玩才會去偷。供詞疑點重重，是否還有共犯？檢方聲請羈押獲准，持續調查。原文出處：竹北偷吊車再南下「偷船出海」 慣竊落網稱：覺得好玩 更多民視新聞報導控洗車行老闆"牽車趁機行竊" 業者駁:還車順便上廁所高雄冰品大盜! 賊鎖定"無人拉麵店"狂偷逾20支冰棒在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
想一次性買斷趁現在？馬斯克預告 2 月 14 日起特斯拉 FSD 全面採用訂閱制
特斯拉執行長馬斯克不久前突然拋出震撼彈，品牌旗下高階輔助駕駛機能 FSD 的收費機制，從 2 月中開始將有大幅變革，未來將不再能一次性花錢永久買斷，而是只能透過訂閱機制來付費使用。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發表留言