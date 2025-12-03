驚險畫面曝光！加油機「爆管狂噴」員工踉蹌跌倒…4000元汽油當場沒了

社會中心／洪正達報導

油管爆開後，大量汽油外洩嚇壞所有人。（圖／翻攝畫面）

台南仁德區一間加油站1日晚間發生一起驚悚事件，一名員工當時正在為一輛白色自小客加油，沒想到上方的油管不知何故爆開，大量的汽油突然往外狂噴，員工因一時慌亂不慎跌倒，雖然價值4000多元的汽油被浪費掉，但沒有人因此受傷或其他的緊急案件，相當萬幸。

據了解，這起事件發生在1日晚間6點多，當時加油站員工正在協助剛進站的白色自小客加油，並將加油槍放進加油口開始加油，沒想到這時上方的油管突然爆開，大量的汽油開始外洩噴灑，當場嚇壞所有人，過程中員工也因此摔倒，後來汽油噴灑了2分鐘左右才停止。

專業人士說，加油機若沒有緊急按鈕，可以將加油槍掛回去就會停止供油。（圖／翻攝畫面）

對此，專業人士指出，當發生這類事件時先不要慌張，要熟記標準作業流程進行排除，當下要務就是要先按緊急按鈕阻斷汽油持續流出，若沒有緊急按鈕可將加油槍先掛回加油機上，如果連這個方式也阻斷不了，最後再將電源關閉。

此外，專業人士也說，從這個事件中可以發現危機訓練相當不足，無法在第一時間從容應對，而是發的加油站已表明會賠償車主相關損失，並加強相關訓練，避免類似情況再發生。





