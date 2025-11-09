驚險畫面曝光！埔里2飛行傘「空中交纏」墜落 香港玩家誤判路線釀禍

記者林意筑／南投報導

2具飛行傘在空中相撞、交纏後墜落，卡在下方樹林內。（圖／翻攝自臉書）

南投埔里「虎頭山」是台灣熱門的飛行傘聖地，每逢假日就會吸引大批民眾前往體驗。昨（8）日有名香港籍男子操作飛行傘過程中，疑似因操作不慎，在半空中與另名台灣玩家相撞，雙方的飛行傘交纏在一起，雙雙墜落卡在樹上，所幸未造成人員傷亡，後續2人皆自行脫困。

有網友在南投埔里「虎頭山」目擊整起意外過程，並將畫面上傳至臉書社團「爆料公社公開版」引發熱議。透過畫面可見，在虎頭山邊有數名飛行傘玩家在操傘飛行，其中有一具黃色飛行傘飛得較高，另一具紅色飛行傘較低，但雙方卻不斷靠近，最終在空中相撞、交纏後墜落，2具飛行傘均卡在下方樹林內。

南投縣教育處說明，意外發生時疑是香港籍玩家誤判路線。（圖／翻攝自臉書）

畫面曝光後引發熱議，有網友傻眼表示「連空中都有三寶」、「還好離地面高度不高」、「天空就這麼大，還會撞在一起也是不簡單」；對此出租飛行傘業者說明，這2名玩家皆無受傷，只是墜落後卡在樹上，事後自行脫困收傘回程。

南投縣教育處說明，這2名飛行傘玩家都擁有執照，更是教練級玩家，當時疑似是香港籍玩家誤判路線才導致相撞意外，所幸2人均無大礙。另依《無動力飛行運動及其經營管理辦法》，若發生重傷、失蹤或死亡事故，業者應在事故發生後3小時內，向事故發生地之直轄市、縣（市）主管機關通報。不過昨天情況屬非重大意外事故，業者並不一定要通報，但縣府仍會提醒業者加強玩家放行等內部管理，並定期會同專家進行稽核。

