驚險畫面曝光！貨車突失控翻越分隔島 北市特斯拉車主神閃避

記者楊忠翰／台北報導

周男駕駛貨車行經內湖路一段時突然失控撞上分隔島後衝進對向車道。（圖／翻攝畫面）

台北市1名賴姓男網友，20日下午1時35分駕駛特斯拉轎車行經內湖路一段時，對向貨車突然跨越分隔島疾駛而來，賴男下意識朝右閃避，幸運躲過對方車輛撞擊，事後他將行車紀錄器影片上傳社群平台，網友直呼反應超快；對此，內湖分局表示，周姓貨車司機（22歲）並無酒駕情事，疑為煞車操作不當釀禍。

根據行車紀錄器畫面顯示，當時賴男駕駛特斯拉轎車沿內湖路一段直行，視野左側突然出現貨車車頭，賴男打方向盤往右閃避，剛好躲過貨車高速追撞；事後警方調閱監視器畫面後發現，賴男車輛及時躲過撞擊，下一秒貨車已衝進車道，並阻斷後方來車。

內湖分局表示，20日下午1時45分，周姓司機駕駛貨車行經內湖路一段357號疑因煞車操作不當，左前車頭先撞上分隔島，進而衝進對向車道，所幸並無任何人員傷亡；警方對周男進行酒測，數值為0毫克，後續將依一般交通事故程序處理。

內湖分局呼籲，民眾駕車應注意行車狀況並減速慢行，以免造成憾事發生。

