驚險畫面曝光！賓士車竄出巷口 小黃急閃不及仍被撞翻

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區中平路上，今天（23日）凌晨1時許，發生1起驚險的車禍事故，1名70歲的劉姓男子開著計程車載客行經中平路92巷口時，被1名64歲薛姓婦人駕駛的賓士車猛撞，計程車雖有往左急閃，但仍被撞上，當場導致計程車被撞後翻滾1圈後側翻，所幸僅有計程車內的乘客手指擦挫傷，經查雙方駕駛酒測均為0，詳細肇事原因及責任仍待警方後續調。

計程車被賓士車猛撞瞬間。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發時薛婦駕駛1輛白色賓士轎車準備外出，才剛從新莊中平路92巷開出巷口，就撞上劉男駕駛的計程車，當時劉男雖已緊急往左閃躲，但仍被賓士車撞上車子右後側。強大的撞擊力導致整輛計程車翻滾1圈後側翻，橫躺在路中央。

賓士車車頭受損。（圖／翻攝畫面）

所幸，薛女及劉男均未受傷，僅計程車上的乘客陳男手指擦挫傷，經救護人員檢查後表示不需送醫，薛女及劉男經警方酒測，酒精值均為0，車內也無違禁品，初步排除酒駕或毒駕。確切肇事原因及責任待調查警方後續調查釐清。

