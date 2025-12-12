驚險畫面曝！小琉球水泥車過彎翻覆 路人神反應死裡逃生

（記者許皓庭／屏東報導）屏東縣琉球鄉昨（11）日上午發生一起驚險的交通事故。一名 33 歲李姓男子駕駛預拌混凝土車，行經復興路與肚仔坪路口準備轉彎時，疑似因煞車系統失靈，導致車輛重心不穩向左側翻覆，巨大的車體在路面滑行約 20 公尺。事故波及路旁停放的 3 輛車輛，所幸無人受傷。監視器畫面更拍下生死一瞬間，一名路邊民眾見狀拔腿狂奔，幸運躲過一劫。

東港警分局表示，勤務中心於上午 10 時 29 分接獲報案，指稱琉球鄉復興路與肚仔坪路口發生大型車輛翻覆事故。警方迅速派員趕抵現場處理，初步調查發現，李姓駕駛當時沿復興路行駛，欲右轉進入肚仔坪路時發生意外。李男向警方供稱，疑似煞車失靈才導致車輛失控。經現場實施酒測，李男酒測值為 0，並無酒駕情事，警方正進一步釐清詳細肇事原因及責任歸屬。

根據曝光的監視器畫面顯示，這輛滿載的預拌混凝土車在轉彎過程中，因重心偏移導致整輛車向左側翻倒，並順著慣性向前衝撞滑行。當時路口恰好站著一名民眾，眼見龐然大物逼近，反應極快地轉身死命狂奔，驚險逃過被車體重壓的命運，場面相當駭人。這起事故造成路邊停放的 2 輛普通重型機車及 1 輛微型電動車遭受波及損壞，所幸整起意外並未造成任何人員傷亡，可謂不幸中的大幸。

