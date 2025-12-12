驚險畫面曝！小琉球水泥車過彎翻覆 路人神反應死裡逃生
（記者許皓庭／屏東報導）屏東縣琉球鄉昨（11）日上午發生一起驚險的交通事故。一名 33 歲李姓男子駕駛預拌混凝土車，行經復興路與肚仔坪路口準備轉彎時，疑似因煞車系統失靈，導致車輛重心不穩向左側翻覆，巨大的車體在路面滑行約 20 公尺。事故波及路旁停放的 3 輛車輛，所幸無人受傷。監視器畫面更拍下生死一瞬間，一名路邊民眾見狀拔腿狂奔，幸運躲過一劫。
東港警分局表示，勤務中心於上午 10 時 29 分接獲報案，指稱琉球鄉復興路與肚仔坪路口發生大型車輛翻覆事故。警方迅速派員趕抵現場處理，初步調查發現，李姓駕駛當時沿復興路行駛，欲右轉進入肚仔坪路時發生意外。李男向警方供稱，疑似煞車失靈才導致車輛失控。經現場實施酒測，李男酒測值為 0，並無酒駕情事，警方正進一步釐清詳細肇事原因及責任歸屬。
根據曝光的監視器畫面顯示，這輛滿載的預拌混凝土車在轉彎過程中，因重心偏移導致整輛車向左側翻倒，並順著慣性向前衝撞滑行。當時路口恰好站著一名民眾，眼見龐然大物逼近，反應極快地轉身死命狂奔，驚險逃過被車體重壓的命運，場面相當駭人。這起事故造成路邊停放的 2 輛普通重型機車及 1 輛微型電動車遭受波及損壞，所幸整起意外並未造成任何人員傷亡，可謂不幸中的大幸。
更多引新聞報導
遛巨蟒險遭勒斃！屏東男慘被纏頸昏厥 今年第二度因蛇送醫
青森7.6強震中台灣旅客舉動爆紅 日本網友：冷靜、體貼又超級台灣
其他人也在看
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 1 天前 ・ 29
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 131
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
車停店家門口！請駕駛移車遭嗆「這是國家的地」 警開罰
台南市 / 綜合報導 台南仁德區，昨(10)日早上有檳榔攤業者要做生意，結果店家門口被停了車完全擋住出入口，但請駕駛移車時卻頻頻被嗆，這是國家的地，讓店家實在很無奈，雖然停車的地點沒有畫紅線，警方表示，如果在有妨礙其他人、車通行的地方停車，還是會被依法開罰最高可罰1200元。檳榔攤前，一輛紅色轎車就停在正門口，因為擋住店家出入口店家請駕駛移走但卻被回，民眾VS.檳榔攤店家說：「大家要做生意，(沒有沒有今天你開店做生意)，(對不對我已經給你面子了)，(但是這是國家的地)。」駕駛頻頻說著「這是國家的地」，店家請他移車遲遲不配合，雙方僵持不下，事情發生在台南仁德區昨日早上7點多，檳榔攤店家要做生意，但門口卻被停了車，報警尋找車主請對方移車，但沒想到卻遭嗆這是國家的地，讓店家很無奈。檳榔攤店家說：「他沒有留電話，所以我們只好報警，請警察協助找車主，因為他昨日真的是，停好停滿，可是我也是要做生意啊。」律師江信賢說：「並沒有設置紅黃線，所以警方到場之後，恐怕也沒有辦法，依照違規停車，相關規定來進行開罰單或拖吊處置，但如果顯然去妨礙他人通行或車輛通行，可以依照道路交通管理處罰條例第56條規定，予以開單處罰。」雖然路邊沒有畫線，店家也同意可以臨時，但停車位置恐怕還是要注意一下會不會影響到其他人，台南歸仁分局副分局長林逸新說：「本分局獲報後，已立即聯繫車主駛離，在顯有妨礙其他人，車通行處所停車，可處新台幣600元以上，1200元以下罰鍰。」影響店家做生意被請移車卻頻頻說，這是國家的地但影響到他人就可能違規準備收罰單。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 8
北市二殯爆「燒庫錢」收賄！15人到案 女主嫌聲押
台北市立第二殯儀館爆發集體收賄弊案！廉政署日前接獲檢舉線報，多名技工及職員涉嫌藉燒庫錢名義，向禮儀業者收取紅包，違反規定替亡者家屬多燒庫錢。廉政署11日執行搜索並約談15人到案，台北地檢署漏夜複訊後，認定胡姓女主嫌涉犯違背職務收賄罪且有串滅證之虞，當庭逮捕並向法院聲請羈押，另有5名殯儀館職員分別以10萬至20萬元交保。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
尺寸放大、首搭油電！全新世代Kia Seltos升級挑戰CUV市場
Kia發表全新第二代Seltos，這款小型休旅車在尺碼、設計和科技上都進行了大幅度革新，使其在尺寸上已逼近歐規Sportage，展現出Kia將Seltos打造為全球產品陣容中「主角」的決心。外觀方面，新Seltos採用了更為銳利且未來感十足的設計語彙，車頭具備垂直堆疊的分體式頭燈，頭燈組巧妙地融入加寬的格柵中，並搭配緞面銀飾面的重新設計的下護板。車身側面則帶有EV5的設計DNA，包括貼平式的車門把手和顯眼的塑膠防刮飾板，而漂浮式車頂和全新傾斜的車側線條，則讓整體輪廓更具張力。Kia發表全新第二代Seltos，這款小型休旅車在尺碼、設計和科技上都進行了大幅度革新。新世代Seltos在尺寸上的增長是其改款的重點之一。新車採用了升級後的K3平台，與Kia Niro、K4以及Hyundai Kona共享，長度增至4,430 mm、寬1,830 mm，軸距拉長至2,690 mm。相較於前代美規車型，新Seltos在車長和軸距上分別增加了45 mm和60 mm，大幅縮小了與歐規Sportage之間的尺寸差距，為乘坐和載物空間帶來顯著改善。其後車廂容積增加了103公升，達到536公升，搭配可折疊的雙Carture 車勢文化 ・ 17 小時前 ・ 1
超值到不可思議！2026 Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版試駕：後座鐵桿真的沒了
已沈寂些許時日的主力SUV，Ford Taiwan總算是推出傳聞已久的Territory休旅新作，共計三等級、建議售價自94.9萬起，並且攤開規配表、實際試駕一輪後發現...還真是超值到有些不可思議！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告
南部中心／劉安晉、張可倫 高雄市報導高雄新興區一棟華廈大樓，竟然有名男子住在地下室停車場裡，把機械停車格當成家，長期竊取大樓的電力。屋主因為住在國外，直到近日回國賣房，發現這名不速之客，趕也趕不走。原來這名男子是前住戶，3年前房子被法拍後，他就搬到地下室，現在屋主和管委會都已經對他提告。男子窩在大樓地下停車場，把機械車位當成家。（圖／民視新聞）走進大樓地下停車場，最角落的機械車位，擺放著躺椅、睡袋、桌子、電風扇等等，彷彿一間小雅房，一名男子長期住在這裡，但這其實是別人家的停車位。男子把停車位當成家，甚至用水用電，實在誇張，大樓主委報警處理。大樓主委說：「應該在樓下一年啦，他是以前的主委，他捲款啦我們的管理費都挪用了，他房子也法拍了啊，我們就要著手，把他驅趕出去。」事發在高雄新興區一棟華廈大樓，這名郭姓男子原本是5樓的住戶，三年前房屋遭法拍後，他還賴在裡面不走，現任屋主後來也打算把房子賣掉，他無處可去，一年前，搬到地下室，再來就是怎麼趕，都趕不走。男子房屋遭法拍後卻不離開，屋主對男子提告侵入住宅。（圖／民視新聞）當事屋主無奈表示：「因為我長期都是住在日本，有不速之客在我的停車位，要蒐證才能提出刑法告訴。」屋主提告對方侵入住宅，警方到場，強制將男子帶離。高市警中正派出所副所長譚龍翔表示：「現任屋主魯女認為其產權遭侵害，且認為對方有侵入住宅等情形，警方到場將其依侵入住宅現行犯逮捕，訊後函請高雄地檢署偵辦。」不速之客寄生在大樓地下室，住戶很困擾，現在警方協助將他的私人物品清空，至於一年多來竊水竊電部分，管委會也將對男子提告。原文出處：前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告 更多民視新聞報導站起來了！京華城案今開庭 沈慶京喊冤「遭錦衣衛滅九族」人肉夾心餅乾！賓士翁疑低血糖暴衝 老夫妻「慘卡隙縫」哀號【有片】緬甸政府軍轟炸若開邦醫院逾30死 今年空襲已逾2100次民視影音 ・ 20 小時前 ・ 15
婦硬要領勞退130萬給詐團 警「勸到動怒」飆罵
台中一名黃姓婦人差點把辛苦 25 年的勞退金 130 萬，全數領給詐騙集團。警方獲報到郵局強力攔阻，行員與民眾也一起苦口婆心勸說。 #勞退金#130萬#詐騙集團東森新聞影音 ・ 1 小時前 ・ 1
叫貨檳榔"沒開收據" 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬
中部中心/綜合報導台中一名張小姐經營檳榔攤，先生向上游叫貨檳榔，但她說對方每次送貨都沒有開立收據或簽帳，直到先生過世後，對方開口索討剩餘的175萬貨款，張小姐無力償還，辦理拋棄繼承，指控對方逼迫簽切結書，還到兒女上班地點討債，讓他們身心俱疲。對此求證債主，對方不願多做回應。叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬(圖/民眾提供)男子電話裡，口氣不太好，讓張小姐一家人，心生畏懼，張小姐說，他的丈夫生前，頂下這間檳榔攤，並且向上游叫貨，不過好幾年來，從來沒有開立任何收據，直到丈夫過世，對方突然上門討債，說她先生，積欠190萬元債務，要他們償還。張小姐說丈夫向上游叫了多少貨有沒有給錢並不清楚 辦理拋棄繼承後對方持續上門討錢(圖/民視新聞)張小姐說，丈夫向上游叫了多少貨，有沒有給錢，自己並不清楚，辦理拋棄繼承後，對方持續上門討錢，甚至要求他們簽下切結書，扣掉檳榔攤頂店的15萬元，還需要償還175萬，讓他們認為人身安全，受到影響。求證遭到張小姐指控的債主對方拒絕回應 雙方各說各話只能交給司法定奪(圖/民視新聞)實際求證，遭到張小姐指控的債主，不過對方拒絕回應，由里長轉述。債主主張，欠錢還錢天經地義，雙方之間，將近兩百萬的債務糾紛，到底怎麼算的，雙方各說各話，也只能交給司法定奪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬 更多民視新聞報導公園喬21萬債濺血! 男欠錢被酸持雙鋸追砍債主2人傷債務糾紛爆砍人? 檳榔攤闆娘遭殺 家屬友人:嫌犯欠錢行凶大學生佛牌店賭博輸百萬！疑不想還錢「仙人跳」 謊稱遭擄逼債民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 15
賊繳完停車費「直接開走車」 男祭「10萬懸賞金」協尋｜#鏡新聞
台中一名男子向警方報案，他把車停在收費停車場，沒想到卻被人開走!男子調出監視器，發現竊賊當時穿著黑色帽T和口罩，繳完好幾百元的停車費後，直接把車開走，但奇怪的是，這名男子卻沒有在第一時間報案，事後在社群平台發文，祭出十萬元懸賞獎金，還堅持提告竊盜。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
正面照曝！加盟店老闆涉虐高齡柯基犬…他曾獲「模範飼主」愛狗形象全崩
新北市近日驚傳離譜虐狗案，一隻高齡約14、15歲柯基，遭詹姓飼主痛打，嚇到蜷縮在角落，不斷發抖；詹男事後還錄影PO網嗆送養，不然就安樂死，引起網友炸鍋，群起出征。事後涉嫌虐狗的詹男被起底，是茶聚某加盟店詹姓負責人，去年還因照顧寵物獲「金飯碗」獎項被譽為「模範飼主」，如今愛狗形象完全崩壞。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
特斯拉方向燈改「撥桿」需花1.28萬 車主怒：割韭菜@newsebc
汽車科技日趨發達，電動車配備更大改造，不過特斯拉的「方向燈」從撥桿改成按鈕，卻讓車友很不習慣，現在要改回來，但改裝費要1萬多元，讓車主大罵，馬斯克的創新代價，轉嫁給車主。 #特斯拉方向燈#撥桿#按鈕# 改裝費東森新聞影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，有新進展！第4波的搜索，約談6人，更查出集團「三把手」吳逸先，購買四艘豪華遊艇，登記在香港博高公司名下，找來姊姊吳宜家當負責人，姊夫吳柏毅擔任董事，不排除他們利用遊艇走私資金。而檢調也發現，吳氏夫妻的女兒是政大高材生，平日上學開賓士代步，生活奢華。負責管理台灣遊艇業務，太子集團旗下"玄古管理顧問公司"負責人王俊國，被警方帶進北檢時，戴上帽子加口罩，一路低頭不語。同樣是玄古管理顧問公司前負責人許晉碩，一併也被帶進北檢問話，穿著綠色外套，香港博高行政人員傅姓女子，以及，香港博高備位董事吳柏毅、妻子吳宜家，紛紛遭到拘提約談。北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，發動第四波搜索行動，全因集團除了拿來贓款，在台灣購買豪宅、豪車，甚至還購入豪華遊艇。太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學。（圖／民視新聞）北檢持續偵辦太子集團跨國洗錢案，9號發動第4波搜索，一共拘提6人，查出集團「三把手」吳逸先，購買4艘豪華遊艇洗錢，將遊艇登記在香港博高公司名下，找來姊姊吳宜家擔任登記負責人，姊夫吳柏毅擔任董事，檢調追查金流發現，吳氏夫妻的女兒不僅是政大高材生，平日上學還開賓士車代步。而這四艘豪華遊艇，據了解長期停在碧砂漁港，案件爆發前，有三艘已經變賣，一艘今年一月就離開台灣，檢方懷疑，遊艇除了娛樂之用，還被充當行動金庫，甚至跨國走私資金。太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學。（圖／民視新聞）這起案件，除了玄古管理顧問公司負責人王俊國聲押，其他人通通交保，許晉碩30萬元交保、吳宜家270萬元交保、吳柏毅100萬元交保、遊艇船長80萬元交保，至於行政人員傅姓女子則60萬元交保。原文出處：太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學 更多民視新聞報導替代役打瞌睡被叫醒！「抓狂暴揍長官」當沙包打…詭辯1句下場慘了站起來了！京華城案今開庭 沈慶京喊冤「遭錦衣衛滅九族」人肉夾心餅乾！賓士翁疑低血糖暴衝 老夫妻「慘卡隙縫」哀號民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
以為是真愛！男送伴手禮 女遭查獲3千萬大麻
桃園一名女子上網認識一名男子，女子以為找到真愛，男子也是很貼心，幫對方訂機票、安排出國旅遊，實際上是希望女子幫他運毒，結果女子在桃園機場被查獲，行李箱裡有市值3千萬的大麻 #真愛#伴手禮#大麻東森新聞影音 ・ 23 小時前 ・ 1
倉儲大火釀9死檢起訴14人！ 全聯發布聲明：對此深感沉痛
台中地檢署今（11）日針對去年12月19日發生的全聯台中倉儲大火案偵結，依過失致死等罪嫌起訴全聯公司、互益營造及台灣新菱公司等三家法人，以及全聯工程科技部最高主管等14人。這起重大工安意外共造成9名工人死亡、8人受傷，全聯今日也發布最新聲明。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
新世代Volkswagen T-Roc獲得Euro NCAP五顆星最高評價
Written by: Bear隨著新款T-Roc在Euro NCAP測試中獲得最高五星評價。優異的整體分數證明了這款緊湊型SUV的整體安全理念，符合當前最新特別嚴苛的測試標準。因此，新款T-Roc是同級車中最優秀的車輛之一。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
偷車賊還幫繳停車費? 原PO祭十萬紅包抓人.找車
民視新聞／綜合報導台中北屯一處停車場，驚傳罕見竊車案，嫌犯還會幫忙繳停車費！9日上午，一名穿帽T的男子，光天化日來到停車場，繳費後把價值數百萬的名車開走，問題是他並非車主。據了解，這輛車的原車主去年已經當給當舖，後面已經過戶轉兩手，第三手持有者報案指稱，車輛遭竊，警方獲報已經鎖定特定對象追查！一名男子穿著帽T戴上帽子遮遮掩掩，來到停車場，就跟一般車主一樣，先去繳費機台，繳納停車費，接著把一輛數百萬的雙B名車開走，這段畫面在網路流傳，原po說是遇到偷車賊，還祭出十萬紅包懸賞，請大家幫忙找找這名偷車賊與這台車！民眾：「蠻瞎的啊，怎麼可能會有鑰匙，然後又幫他付，剛好又知道那台車，又可以把它開走。」民眾：「有點匪夷所思啊（怎麼說），還幫人家繳停車費啊。」台中北屯一處停車場車輛疑似遭竊，警方已接獲報案展開調查。（圖／民視新聞）事發在台中北屯旅順路一處停車場，偷車賊9日上午大白天大剌剌把車開走，還知道要先繳費，消息傳開，不少人覺得匪夷所思，也有人推測，可能跟產權糾紛有關。民眾：「應該是被原車主開走，債權不清啦，以前我的弟弟啊，他曾經就是也有就是，車子有向不是正當的管道借款，然後他尾款沒有償清之後，到最後他的車子，也是莫名其妙就被開走。」台中第五分局文昌副所長黃郁心：「社群媒體PO文稱與本轄，旅順路二段停車場內，車輛遭竊等情，本分局依規定受理報案，已掌握特定對象並積極追緝中。」民眾在網路發文以十萬紅包懸賞，請大家幫忙找竊嫌與車輛。（圖／翻攝社會事新聞影音）據了解，原車主已經在去年把車當給當舖，後來又轉了兩手，向警方報案說遭竊的人，其實已經是第三手，警方介入調查，要追查這當中是否涉及不法！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：懸賞十萬！偷車還幫繳停車費？ 原PO祭十萬紅包抓人.找車 更多民視新聞報導深夜驚魂！高雄休旅車「爆衝闖紅燈」 長腿女騎士空中連翻秒倒地國道5驚現「移動神主牌」87歲老翁逆向騎農機上高速 釀連環撞台中倉儲惡火釀9死！3公司14人遭起訴 全聯發聲了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3