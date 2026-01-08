驚險畫面曝！屋內傳出救命慘叫 熱血消防員「助跑破門」意外上演愛的抱抱

求救聲穿透了門窗，讓剛下班回家的鄰居保羅誤以為屋內發生恐怖命案。（翻攝畫面）

美國德州一名男子古茲曼（Levi Guzman）日前在幫朋友看家時，差點引發一場破門慘劇。

《每日郵報》報導，上週六古茲曼釋出影片，事發當時他正戴著抗噪耳機，全神貫注地投入多人連線遊戲《Arc Raiders》的激戰中，因遊戲進度受阻，他忍不住對著隊友聲嘶力竭地反覆大喊「救命」。不料，這些求救聲穿透了門窗，讓剛下班回家的鄰居保羅誤以為屋內發生恐怖命案。

在情況危急的判斷下，保羅果斷轉身助跑，打算直接踹開大門救人。（翻攝畫面）

平時擔任消防員的保羅，聽見慘叫後不敢掉以輕心。監視器畫面拍下他第一時間衝到門口，神情緊張地連續敲門並大聲詢問「你還好嗎？」但由於古茲曼抗噪耳機效果太強，完全沒察覺門外動靜。保羅見屋內持續傳出呼救聲卻無人應門，在情況危急的判斷下，他果斷轉身助跑，打算直接踹開大門救人。

廣告 廣告

古茲曼後來送啤酒給保羅，但保羅已經戒酒4個月。（翻攝畫面）

就在大門即將被踢破的瞬間，古茲曼終於察覺門板劇烈晃動，嚇得他當場甩開耳機衝去開門，崩潰解釋「這只是在玩遊戲」。保羅雖然當下心有餘悸、心跳加速，但確認鄰居安全無虞後，不但沒有責怪，還溫暖地給了古茲曼一個大擁抱。

事後，古茲曼對這位「熱血鄰居」的英勇反應深感敬佩，兩人也因此建立起友誼。這段過程被分享到Reddit論壇後，也引發網友熱議，紛紛大讚保羅是真正的英雄，讓這場「命案誤會」最後以溫馨的結局收場。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

曾阻東電撤離、來台宣揚反核！ 日本前首相菅直人罹失智症：記不得311往事

「心快碎光了」辛柏毅上尉墜海失聯逾40小時 家屬焦急求問神明：只想再見你一面

哈利王子「脫英」對老爸爆粗口要錢！ 查爾斯三世嘆：我不是銀行