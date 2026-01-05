驚險畫面曝！新竹縣體育館裝太陽能板 工人竟未繫安全帶

有網友匿名檢舉新竹縣體育館屋頂太陽能板施工過程中，工作人員在斜面屋頂作業時竟無安全防護，也未依規定繫上安全帶，引發公共安全疑慮。由於新竹冬季季風強盛，該影片引發網友對於高空作業施工安全的疑慮。

有民眾在臉書公開社團《新竹大小事》上分享影片並表示：「新竹縣體育館屋頂太陽能板施工人員在斜斜的屋頂施工既無防護，也未按規定繫安全帶！新竹風大有名，萬一不小心人或物掉下來怎麼辦，以後誰敢來運動！」值得關注的是，原PO還指出該工程疑似選在假日進行施工，正值勞動檢查單位休息時間。

根據現行《職安法》，從事高度2公尺以上的高處作業，雇主及自營作業者都須按職業安全衛生設施規則的規定，確實使用安全帶、安全帽及其他必要的防護具，違規者將依法開罰。

雇主若違反《職安法》相關規定，從而導致勞工發生重大職業災害，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30萬元以下罰金。

