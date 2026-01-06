驚險畫面曝！桃警抓逃逸移工…車沒煞車「自己向前嚕」熱心騎士跳車救援

記者羅欣怡／桃園報導

越南籍阮姓逃逸移工一路跑給警察追。（圖／翻攝畫面）

桃園阮姓逃逸移工昨（4日）開車闖紅燈遭警攔查，阮男拒檢逃逸，龜山警方騎車猛追，最後阮男卡在車陣中被員警拉下車；但轎車手煞車沒拉，整台車車門開開，在無人狀態下「自己向前嚕」，最後見義勇為的民眾跳上車攔車，驚險畫面曝光。

警方在路邊攔停，將阮男拉下車。（圖／翻攝畫面）

畫面中，白色的轎車一路直行到路口，原本還想鑽機車專用道的阮男，直接被卡在車陣中，隨後趕來的員警立刻上前打開駕駛座車門，大聲斥喝要阮男下車，雙方一度在大馬路上僵持，最後阮男妥協，被員警壓制在地後，帶往路邊。

無人駕駛的轎車一路「向前嚕」，一旁熱心騎士跳上車攔截。（圖／翻攝畫面）

但沒想到，沒了駕駛的轎車，卻一路向前滑行，一名機車騎士追著轎車跑，最後跳上車踩住煞車，才沒有釀成意外發生。

龜山分局指出，經查越南籍的阮男為逃逸移工，2年前就失聯，警方同時在車上發現液體安非他命、吸食器，全案依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

