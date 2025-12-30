驚險畫面曝！灑水車「滾落南橫公路邊坡」女乘客直擊這一幕…嚇到尖叫

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市桃源區南橫公路93.5公里處，靠近明壩克露橋臨時便道道路工程區，昨天（29日）發生灑水車翻覆事故，被後方車輛直擊，車上女駕駛見狀嚇到放聲尖叫，所幸，肇事駕駛並無傷亡，自行脫困，也未波及人車，只是虛驚一場。

公路總局南區養護工程分局甲仙工務段，辦理台29臨11線及台20線路面舖設工程，桃源區南橫公路93.5公里處，靠近明壩克露橋臨時便道道路工程區，46歲林姓男子昨天（29日）下午3時許，駕駛灑水車行經該處，不明原因滑落邊坡，連人帶車翻落。

灑水車行經該處，不明原因滑落邊坡，連人帶車翻落。（圖／翻攝畫面）

所幸，當下無人受困傷亡，肇事駕駛本身也無受傷，也沒波及其他人車，警方獲報到場時，林男已自行脫困，並表示自行處理，無需警方協助，只是虛驚一場。

畫面被後方其他工程車輛行車紀錄器拍下，並PO上「Threads」畫面拍下整起灑水車翻落經過，並寫下，驚嚇的離開南橫，本來只是想拍中間這個路段，沒想到會拍到前面的車翻下去……後方女乘客還嚇到放聲尖叫。

