驚險畫面曝! 矽酸鈣板從天降砸爛車 工地遭停工

中部中心 ／李文華彰化報導

彰化溪湖一處興建中的大樓，上午吊掛施工用的矽酸鈣板，但在過程中卻不慎掉落，大量矽酸鈣板從11樓從天而降，當場砸到停在樓下的兩輛車，其中廂型車更是整台被壓扁，還好當時車上沒有人，縣府建管科表示，工地違反相關規定，先勒令停工，並且開罰18000元罰鍰





建案施工吊掛矽酸鈣板時不慎掉落 現在遭勒令停工並且開罰。（圖／翻攝畫面）









施工建案封路進行吊掛作業，派了人員在路口交管，結果突然轟然巨響，有東西砸下來了，大量的矽酸鈣板從天而降，揚起煙塵，天女散花般落下砸到兩輛車，其中一輛最慘，廂型車整台幾乎扁掉，車頂凹陷變形。矽酸鈣板散落馬路上，工地人員出來清理善後，事發地點在彰化溪湖一處正在興建的建案，上午請來大型吊車進行吊掛作業，正當矽酸鈣板吊到11樓時，不明原因整串掉下來，轟然巨響，居民說還以為發生爆炸，出門看才發現，車子怎麼扁了

停在一樓的廂型車被矽酸鈣板砸毀 車頂都扁了。（圖／翻攝畫面）





當地民眾說，該處工地近日連日趕工，經過的時候都覺得很危險，沒想到竟然真的出意外。工地表示，民眾被砸毀的車輛，會進行賠償，縣府建管科也派人員了解情況，先勒令停工開罰18000元。職安署也將前往稽查，懷疑可能是吊掛作業，防止脫落的裝置出問題，將派員檢查，若有違反規定將處3萬到30萬罰鍰，並且要求工程單位，檢討改進。





原文出處：有影／彰化溪湖工地天降建材雨 樓下兩車遭殃！廂型車慘被壓扁

