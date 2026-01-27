驚險畫面曝！遊艇進港「側浪」翻船…船長「剩1顆頭」在海面 嚇壞釣客

記者張浩譯、羅欣怡／新竹報導

新竹南寮漁港25日發生遊艇翻覆意外。（圖／臉書「曉漁愛釣頻道」提供）

新竹南寮漁港北堤25日海上約有5-8級風力，一名孫姓男子駕駛遊艇回港時，因漁船行進方向錯誤，與側浪平行，整艘船瞬間被巨浪打翻，孫男也掉落海中載浮載沉，幸好附近另一艘漁船早已發現不對勁，趨船上前救援，順利將男子救起，驚險畫面曝光。

64歲孫姓男子在海上載浮載沉。（圖／釣客提供）

影片中，一艘不到1噸的遊艇正準備進港，但船頭行進方向卻與浪平行，一個浪打來，整艘船被掀翻，側躺在海面上，孫男也掉落至海中，載浮載沉，在岸邊的釣客心裡看得很急，但也沒辦法救人，只能趕快幫忙報案。

後方羅姓船長和邱姓釣客上前救人。（圖／臉書「曉漁愛釣頻道」提供）

羅姓船長回憶救援情形。（圖／翻攝畫面）

當時，另一艘船隻就跟在後方，才跟船員說「這艘船危險了」，沒想到下一秒真的就翻船，羅姓船長立刻趨前救人，但浪實在太大，又怕船頭打到孫男，不敢靠太近，最後拋出救生圈，但孫男在海中已經精疲力盡，根本拉不到救生圈，最後孫男抓住繩子，船長和船上的邱姓釣客，立刻將人拉上船，危機解除。整個救援過程僅短短2分鐘，卻是生死一瞬間。

孫男被救上岸時意識不清。（圖／釣客提供）

漁船靠岸後，獲報的海巡署人員以及消防局救護人員，立即將孫男抬上岸邊，孫男在岸上吐出好大一口水，一直喘著大氣哀嚎、意識不清，所幸送醫後並無生命危險。

