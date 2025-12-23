驚險直擊！俄州竊賊失風被逮 突掏槍襲警幸卡彈

美國俄亥俄州最近發生一起驚心動魄的襲警未遂案！（示意圖／unsplash）





美國俄亥俄州最近發生一起驚心動魄的襲警未遂案，一名商場竊賊在被警方盤問時，竟突然掏槍試圖射擊，所幸疑似卡彈未順利擊發，隨即被警方制伏。

俄亥俄州這對男女，涉嫌在沃爾瑪商場行竊遭到逮捕，兩人坐在賣場辦公室，沒想到下一秒。員警vs.女竊賊：「不！X！拜託不要。」

21歲男子紐曼以迅雷不急掩耳的速度，從暗袋中掏出一把手槍，而且已扣下板機對準員警，仔細聽聽這個聲音，他真的扣下板機而且重新上膛。賣場人員見狀瞬間撲上前，壓住他的手阻擋射擊，被瞄準的警員先是閃躲，接著掏出警槍威嚇，接著上前狂揍他，並壓制在地。

賣場人員vs.員警：「沒錯，是企圖謀殺，他本來會殺了我。」

誰也沒想到賣場竊賊竟隨身帶槍，還企圖大膽襲警。事後警方在男子的口袋發現2枚子彈，而且他還是通緝犯，身上持有多顆藥丸。

但看看這一幕，員警真的差一點就沒命，還好賣場人員反應快，加上子彈未順利擊發，才避免一場悲劇。

