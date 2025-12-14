驚險直擊！老翁人行道昏厥 診所護理師「外衝救援」醫師：以你們為榮

社會中心／洪正達報導

老翁忽然倒臥在人行道，全靠一旁骨科診所護理的即時應變，協助老翁順利送醫。（圖／翻攝《安程骨科診所醫師嚴可倫》）

近期進入寒冬季節，也進入了心血管疾病好發的高峰期，台中市清水區一名長者日前再徒步行經安程骨科診所前忽然倒下，當時診所內護理師見狀後紛紛衝上前救人，當時正在看診的嚴可倫醫師事後透過監視器，發現所內同仁搶救過程分工細膩，並協助患者在最短的時間內受到妥適的醫療照護、送院，讓嚴醫師以護理師同仁為榮。

事後，嚴可倫醫師在粉專上分享這段經過，他說，微寒的早上，一位在人行道散步的長輩，走著走著突然停下，下一秒，竟整個人往後倒下！準備來復健的患者立刻跑進診所求救，同仁們聽見後，全部衝了出去。

當護理師同仁往外衝後開始詳細分工，一人評估心跳、呼吸、意識（叫叫 CAB）；一人通報 119，並在救護車靠近時主動揮手引導；一人拿小毯子替長輩蓋上，避免失溫；一人聯絡社區管理室，協助確認身分、通知家屬；從患者通報櫃檯到長輩上救護車，全程不到10分鐘。

嚴醫師強調，當時準備要來看診的患者發現長者倒下後，本來行動緩慢，當下竟快跑起來向診所求助，另一點則是機警的同仁鎮定、分工、有默契，真的以他們為榮；再來則是​119救護車EMT人員，因為有你們，長輩才能迅速就醫、後續治療，這個經過即便他不在現場，事後看監視器都覺得緊張；在危急時刻，看見每個人為生命多跨一步，那是寒冬中，真正的溫暖。

