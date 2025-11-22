驚險瞬間全被拍！宜蘭冬山車禍 計程車卡水溝、小客車墜水田

計程車「卡水溝」小客車「飛進水田」路口亂流秒釀4傷。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭縣冬山鄉21日下午發生一起令人膽戰心驚的交通事故，1輛計程車與小客車在路口發生猛烈碰撞，瞬間畫面全被監視器錄下，事故發生於下午3時許，54歲杜姓計程車司機駕駛載有兩名乘客的營業小客車，沿美和路一段62巷由東向西行駛，與19歲鄭姓男子駕駛的小客車從永和路南往北行駛時在路口相撞，導致計程車被撞後卡進路旁水溝，小客車則直接墜入水田，場面驚悚。

警方表示，事故發生後，杜男及鄭男以及車上乘客皆受傷，立即送醫救治，杜姓司機坦言，行經路口時曾按喇叭提醒對方，但仍無法避免碰撞。據了解，計程車行駛路線的路口設有倒三角號誌，依交通規則應先停車確認是否有來車再行駛，但事故發生當下雙方都未完全遵守，才導致這起意外。

監視器畫面顯示，事故瞬間撞擊力道相當大，計程車幾乎整個車頭卡入水溝，而小客車則整輛翻入田間，幸好車上人員即時獲救，無生命危險。警方經酒測確認，兩名駕駛皆無酒精反應，目前仍在釐清事故詳細原因。

警方呼籲，駕駛人行經路口應保持低速慢行，注意路況，並遵守停讓規則：支道車應停讓幹道車先行，幹道車也需注意減速及路況，以避免類似事故再次發生。當地居民表示，該路口車流量大、視線稍受阻，提醒民眾通行時務必提高警覺。

