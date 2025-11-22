驚險瞬間全被拍！宜蘭冬山車禍 計程車卡水溝、小客車墜水田
宜蘭縣冬山鄉21日下午發生一起令人膽戰心驚的交通事故，1輛計程車與小客車在路口發生猛烈碰撞，瞬間畫面全被監視器錄下，事故發生於下午3時許，54歲杜姓計程車司機駕駛載有兩名乘客的營業小客車，沿美和路一段62巷由東向西行駛，與19歲鄭姓男子駕駛的小客車從永和路南往北行駛時在路口相撞，導致計程車被撞後卡進路旁水溝，小客車則直接墜入水田，場面驚悚。
警方表示，事故發生後，杜男及鄭男以及車上乘客皆受傷，立即送醫救治，杜姓司機坦言，行經路口時曾按喇叭提醒對方，但仍無法避免碰撞。據了解，計程車行駛路線的路口設有倒三角號誌，依交通規則應先停車確認是否有來車再行駛，但事故發生當下雙方都未完全遵守，才導致這起意外。
監視器畫面顯示，事故瞬間撞擊力道相當大，計程車幾乎整個車頭卡入水溝，而小客車則整輛翻入田間，幸好車上人員即時獲救，無生命危險。警方經酒測確認，兩名駕駛皆無酒精反應，目前仍在釐清事故詳細原因。
警方呼籲，駕駛人行經路口應保持低速慢行，注意路況，並遵守停讓規則：支道車應停讓幹道車先行，幹道車也需注意減速及路況，以避免類似事故再次發生。當地居民表示，該路口車流量大、視線稍受阻，提醒民眾通行時務必提高警覺。
看更多 CTWANT 文章
全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年
陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況
其他人也在看
宜蘭縣114年度績優志工表揚典禮 溫馨
宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘經費舉辦「宜蘭縣一一四年度績優志工表揚典禮」，於今（廿二）日在中興文創園區由代理縣長林茂盛主持頒獎，表彰長年投入各類公共事務、默默付出的志工先進與團隊，向在醫療照護、社會福利、社區、長照服務等領域辛勞奉獻的志工伙伴致上最崇高的敬意，落實「人人志工、志工宜蘭」的志願服務精神。此次受獎人總數達四O六人，連同三個績優志願服務團隊，充分展現宜蘭在志願服務量能及服務品質上的厚實基礎。縣議會議長張勝德、立委陳俊宇、縣議員沈信雄、縣議員林麗、冬山鄉長林峻輔、縣府社會處長林蒼蔡、衛生局長徐迺維共襄盛會。一一四年度表揚類別包括「社會福利類績優志願服務團隊」三隊，分別為特優等：宜蘭縣社會福利館志工團、優等：社團法人宜蘭縣思源仁愛協會、甲等：宜蘭縣蘇澳鎮永榮社區發展協 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
宜蘭冬山轎車遭擊落「犁田」 濺起超大泥水花
宜蘭19歲鄭姓男子昨日駕駛黑色轎車行經冬山鄉永和路時，遭路過計程車攔腰撞上，當場被擊落「犁田」，濺起超大泥水花，現場急煞聲響也嚇壞附近居民，計程車因撞車後煞車不及，後車輪卡在田埂間動彈不得，所幸雙方駕駛及乘客僅受輕傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。自由時報 ・ 8 小時前
屏東車主收台中機車超速罰單 全台估3.8萬車牌號碼重複
家住屏東的養豬協會理事長潘連周，近期他收到一張來自台中的超速罰單，他開的是賓士車，但逕行舉發的照片卻是同一個車牌號碼的機車，警方今（21）日出面致歉，承認是人工確認過程疏失，監理所表示，2012年換發新式車牌時，因為規劃不夠完善，導致有3.8萬輛汽車與機車有號碼重複情形。公視新聞網 ・ 23 小時前
公視「反正你也不睡覺」吳曉樂陳栢青傑尼深夜伴讀
（中央社記者邱祖胤台北22日電）公視全新讀書節目「反正你也不睡覺」本週正式上線，由作家吳曉樂、陳栢青與網路「哈哈台」主持人傑尼共同主持，在深夜時段陪伴青少年讀書。中央社 ・ 9 小時前
台鐵警語廣告致敬「新世紀福音戰士」 引發網友熱議
台北市 / 綜合報導 台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，還強調要是違法，可能觸犯哪些法條。不過仔細看這海報，設計風格相當神似日本動畫「新世紀福音戰士」，引起不少動漫迷的共鳴。但也有乘客任為，這樣的排版不夠有辨識性。對此，台鐵也表示這樣的設計是想凸顯視覺效果，以及高共鳴度等元素，來宣導乘車安全。記者吳任瑜說：「車站內貼有不少，這種拒絕暴力的廣告警語，但台鐵新設計致敬日本，新世紀福音戰士的風格，引起民眾熱議。」跳脫傳統制式排版，讓警語走出自己的特色，把廣告字體拆開放大來看，寫著兩個大大的刑法還不夠，就連有期徒刑的字眼也相當顯眼，就是要提醒乘客，維護車廂秩序人人有責。但也有網友看了覺得不習慣，認為排版有點凌亂，不夠有辨識性，我們實際到車站，看看乘客反應，民眾說：「字太多了，不會有嚇阻效果，但如果我在車上很無聊，就會看一下吧。」記者VS.民眾說：「第72條第一項第一款刑法...，(你覺得它想要表達什麼意思)，...這我也不曉得。」這種字體被稱為EVA明朝體，是日本字體設計公司出品的字型，它厚重且粗細對比明顯的造型，深受「新世紀福音戰士」監督，庵野秀明青睞，並運用到排版設計上，這次台鐵的警語廣告版面設計走這樣的風格，也有不少網友認為，這個設計很酷，台鐵成功引起注意，這種關注方式才厲害。民眾說：「字比較大，比較明顯。」民眾說：「我覺得不同的呈現方式，就都可以試試看啦，看哪一個比較適合。」這波宣傳成功引起迴響，台鐵公司回應，風格設計運用凸顯視覺效果，及高共鳴度等元素，宣導乘車安全，提升旅客關注，宣導海報將陸續張貼，到車站及列車會繼續努力，透過各種方式，營造更良好的乘車空間。不管哪一種設計，都希望你能多看兩眼，讓注意事項留在你腦海間。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
超速罰單圖文不符 中警道歉
中華民國養豬協會理事長潘連周住在屏東，月初卻收到台中市警方寄來的超速罰單，罰單車種寫的是「自用小客車」，附圖卻是1輛機車。因他先前在非洲豬瘟期間多次批評台中市政府，友人笑稱像是「秋後算帳」。對此，台中市警方證實是烏龍罰單，已主動撤銷該罰單並向當事人致歉，同時啟動行政檢討並追究相關人員責任，也已加強內部作業程序，避免類似錯誤再度發生。中時新聞網 ・ 16 小時前
遭校方提告、社會局重罰！賓賓哥鞠躬道歉：會好好檢討
網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓的身分到台中某國中參與魔術師王元照的演講，甚至開啟直播，引起爭議，台中市長盧秀燕重批行為白目、宣布台中永不錄用倆人，而針對相關爭議，賓賓哥也於稍早發布聲明鞠躬道歉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黑豹旗美和晉8強 卓鴻志完投勝 (圖)
黑豹旗青棒賽美和中學投手卓鴻志（圖）21日投出高中首場完投勝，率隊以6比2擊敗新社高中、隊史首闖8強。中央社 ・ 1 天前
醉爆口角怒砸車！ 男丟酒杯襲警濺血 遭快打壓制
台中2名親戚關係的男子，深夜酒喝多了，不但爆發口角，還砸破路邊休旅車的玻璃，氣氛相當火爆，警方啟動快打部隊到場，要來勸阻衝突，其中梁姓男子情緒激動，把手上的酒杯砸向警員，造成警員左手臂流血受傷，大批警...華視 ・ 7 小時前
盧秀燕談鄭麗文、黃國昌會面 (圖)
中國國民黨主席鄭麗文19日與台灣民眾黨主席黃國昌會面，台中市長盧秀燕（前左2）22日表示，相信一定會為「藍白合」、國家帶來新契機。中央社 ・ 7 小時前
台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光
花蓮監獄人員日前巡邏發現，有無人機飛進監所空投兩顆排球，仔細查看，內部竟藏威士忌與檳榔等違禁品。獄方會同花蓮警方循線查獲...聯合新聞網 ・ 12 小時前
假投資騙局曝光 基警成功阻詐並查獲犯嫌
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所於114年11月18日接獲轄內金融機構通報，行員發現 […]民眾日報 ・ 7 小時前
信義區百貨現人龍！ 出動椅子睡袋排寶可夢.鬼滅展
人氣動漫鬼滅之刃，在台北市信義區百貨公司舉辦特展，即將在30日結束。許多粉絲把握機會，一早現場就有滿滿人潮，有人帶椅子排隊、有人甚至帶睡袋，直接窩在牆邊休息！候補第一位的粉絲，前一天晚上11點就來排，...華視 ・ 7 小時前
檸檬價格狂飆漲！屏東警出動「無人機」巡邏 24小時護檸
屏東縣里港警分局啟動為期一個月的「護檸專案」，因應檸檬價格飆漲至一台斤78元，警方出動無人機巡視偏僻農路及工寮，結合傳統巡邏方式達到全方位防護，以防制檸檬及農機具遭竊，保護農民心血。中天新聞網 ・ 7 小時前
冬遊宜蘭觀光工廠或住宿 消費集點抽手機豪禮
宜蘭冬季多雨寒冷，影響民眾旅遊意願，為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光，交通部結合觀光工廠和旅宿業者，即日起至年底推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO，消費集點豪禮等你抽」活動，單筆消費滿300元集1點，集滿3點就能抽獎，有機會獲得蘋果手機、住宿券等大獎。自由時報 ・ 6 小時前
桌球盛會台中開戰 青壯長三代同場競技
[NOWnews今日新聞]2025理事長盃全國桌球錦標賽今（22）日起一連兩天於忠明高中體育館熱鬧開打，由台中市乒乓球協會主辦，吸引全國超過100支隊伍、近500名選手參賽。賽事涵蓋國小、國中、大專、...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉
台中市西區今（22）日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。自由時報 ・ 9 小時前
最新 / 三重無差別攻擊！毒蟲持鐵棍打傷夫妻「15分鐘就逮」
即時中心／林韋慈報導新北市三重區今（22）日上午9時左右發生隨機攻擊事件，一名男子持鐵棍無差別攻擊路邊民眾，造成兩人受傷。其中一對夫妻的頭部與手部有撕裂傷，目前仍在醫院治療。警方接獲通報後趕抵現場，男子當場遭壓制逮捕，訊後已移送新北地檢署並聲請羈押。民視 ・ 7 小時前
高雄月世界遭傾倒百噸垃圾 岡山碧紅里長羈押禁見
高雄月世界附近產業道路山坡地，遭非法傾倒數百公噸垃圾，沒多久田寮也被濫倒垃圾，檢警介入調查，研判是同一集團所為，追查發現，幕後主嫌疑似是岡山區碧紅里里長李有財、李子森父子。公視新聞網 ・ 7 小時前
3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到...華視 ・ 7 小時前