驚險瞬間曝光！台南民宅氣爆 炸飛「路過騎士」

72歲屋主，在家煮食不慎，民宅瞬間氣爆，還波及一名路過騎士。（圖／TVBS）

15號晚間8點多，台南新營區文化街一處民宅，傳出氣爆意外，初步了解疑似是屋主烹煮時不慎引燃，現場除了屋主緊急送醫之外，一名路過的騎士也被波及，雙雙受傷送醫，屋主全身49%二度灼傷，意識清楚，但爆炸力道相當大，附近民宅、車輛紛紛遭殃。

72歲屋主，在家煮食不慎，民宅瞬間氣爆，還波及一名路過騎士。（圖／TVBS）

當晚，文化街上突然傳出一聲巨響，一名機車騎士正好經過民宅前方，瞬間被爆炸氣浪炸飛。監視器畫面記錄了這驚險的一幕，只見騎士被噴飛後驚魂未定地站起身來，而整條街道已煙霧瀰漫。附近民眾聽見巨響後紛紛趕來查看，有人擔憂詢問是否有人報警，並呼籲趕快叫救護車。看見火勢竄出，有熱心民眾立即拿起滅火器協助滅火。

廣告 廣告

許多附近居民被爆炸聲嚇壞，有民眾表示原本以為是地震發生，直到看見現場情況才知道是氣爆事件。台南市消防局第一大隊長邱國禎表示，現場波及附近大約3至4戶住家，也有兩台車子的玻璃受到損傷。

民宅大門變形，物品全噴飛，瓦斯桶也飛到門外，還波及到臨宅、附近停放的車輛。（圖／TVBS）

氣爆現場慘不忍睹，巷弄內滿目瘡痍，就連巷子外都散落著玻璃碎片。民宅大門被炸到變形，屋內物品噴飛到路上，甚至還有桶裝瓦斯暴露在外。一輛停放在附近的汽車鈑金也因爆炸威力而凹陷。幸運的是，事發當時附近許多店家已經打烊休息，否則在這熱鬧的街道發生如此嚴重的氣爆事故，後果不堪設想。

更多 TVBS 報導

逆向衝撞釀2死2傷！雲林休旅車爆炸起火 小貨車2人當場OHCA

竹北知名連鎖串燒店卡式爐爆炸！店員頭部燒燙傷 顧客嚇壞棄食逃命

獨／板橋府中商圈氣爆！距離僅6公尺「受災戶慘況曝」 牆變形、鎖頭壞

板橋氣爆案「定食8」早有警訊！餐廳漏氣3個月仍營業 釀慘禍

