驚險瞬間曝！埔里虎頭山飛行傘半空對撞 1玩家疑誤判路線釀意外

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

南投埔里知名飛行傘勝地「虎頭山」昨（8）日下午驚傳意外，一名香港籍男子操作飛行傘時疑似誤判路線，與另一名台灣籍玩家在半空中發生擦撞，兩具飛行傘瞬間交纏失速，雙雙墜落卡在樹上。所幸兩人皆未受傷，事後自行脫困返家，未釀成嚴重後果。

南投埔里知名飛行傘勝地「虎頭山」昨（8）日下午驚傳意外，（圖／爆料公社公開版臉書）

有目擊民眾將現場畫面上傳至臉書「爆料公社公開版」，影片可見一具黃色與一具紅色飛行傘在山頭上空越飛越近，最終在半空中相撞後一起墜入樹林，驚險瞬間引發網友熱議。許多網友留言表示「天空這麼大也能撞在一起」、「還好高度不高」、「看了都替他們捏把冷汗」。

出租業者事後回應，兩名玩家皆無受傷或受困情況，只是掛在樹上，最後自行脫困、收傘回家，呼籲外界勿過度猜測。

南投縣教育處表示，兩名當事人皆為持照的教練級玩家，研判是港籍玩家誤判路線導致碰撞。依《無動力飛行運動及其經營管理辦法》，若非重傷或死亡事故，業者並非強制通報，但縣府仍會要求業者加強安全控管，並定期與專家進行稽核，避免類似事件再發生。

