驚險瞬間曝！ 男抓鬣蜥「誤觸高壓電」 全身40%燙傷

高雄林園發生觸電意外，22歲男子在溪邊抓綠鬣蜥，誤觸高壓電線，現場著火還閃藍色電光。（圖／東森新聞）





高雄林園發生觸電意外，22歲男子在溪邊抓綠鬣蜥，誤觸高壓電線，現場著火還閃藍色電光，男子遭受電擊倒地，全身百分之40二度燒燙傷，緊急送往醫院救治，幸好沒有生命危險，這起意外釀雜草火警，甚至還導致附近特高壓用戶，四家工廠停電四至五小時，台電連夜搶修，不排除向觸電男子求償。

一名身穿綠色上衣的男子站在堤岸邊抓綠鬣蜥，手持長桿套索，一往上舉卻起火、觸電。附近工廠民眾：「他還活著還滿厲害的，如果真的碰到電線，喔真的，真的是碰到電線。」

廣告 廣告

套索接觸高壓電線，瞬間觸電爆炸，冒出長條型的火光接著冒黑煙，一旁還閃出藍色光芒，男子遭受電擊倒地不起，電流通過身體造成燒燙傷，朋友立刻打119求救，救護人員到場，發現他左側手腳二度燒燙傷，幸好意識還算清楚，現場初步處置後立刻送醫救治。

消防局第三大隊林園分隊長楊智凱：「男性全身燒燙傷約40%，意識清楚，該名男子被緊急送往，高雄長庚醫院救治，後續調查原因，交由本局火調科釐清。」

傷者的鞋子遺落在現場，有被燒破的痕跡，還有好幾罐寶特瓶，應該是當下澆水降溫留下的。這起觸電意外發生在高雄林園石化一路，靠近工業區的水利渠道邊，31日下午四點多，22歲的周姓男子想抓綠鬣蜥，自己準備了抓捕工具，結果長桿套索誤觸電線，送醫治療後沒有生命危險。

不過這也導致了現場雜草燃燒，整個草叢一片焦黑，幸好火勢沒有擴大。除此之外附近工業區也受影響，特高壓用戶停電，台石聯林聯成停電291分鐘，科思創停電314分鐘，民生用電供電正常不受影響。附近工廠警衛：「我那時候在家裡，家裡也是有停電啊，應該是台電的，後來去看新聞才知道，原來跳電是有人誤觸高壓電。」

台電澄清，民生用電應該不是本事故影響，只是周男為了抓捕綠鬣蜥，意外接觸高壓電導致中重度燙傷，還影響附近工業用電，台電連夜搶修，不排除向該男子求償。

更多東森新聞報導

貨車沿路漏「液鹼」路面濕黏! 釀14騎士打滑慘摔

輸美關稅15%！ 傳產「終於鬆口氣」：能撐過年關

賴索托「1產業」超慘！工廠大裁員 失業率高達30%

