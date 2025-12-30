驚險瞬間曝！疑駕駛精神不濟 灑水車南橫公路翻覆

46歲的林姓灑水車駕駛，經過南橫公路93.5公里處，疑似精神不濟，不小心翻下邊坡，後車乘客拍下驚險一瞬間。（圖／攝自 thread:greentea0710）

昨天(29號)下午，南橫公路發生一起驚險事故，一名灑水車駕駛，行駛在便道上時，疑似精神不濟導致車輛翻覆，幸好他沒有受傷、自行脫困，不過0728豪雨過後，南橫公路多處受損，現在當地居民都只能以便道通行，還有部分道路受到單向管制，相當不便。

46歲的林姓灑水車駕駛，經過南橫公路93.5公里處，疑似精神不濟，不小心翻下邊坡，後車乘客拍下驚險一瞬間。（圖／攝自 thread:greentea0710）

一名目擊民眾意外用手機拍下了這驚險的翻車瞬間。影片中可見灑水車從便道上滑落，整部車翻覆後橫躺在下方，瞬間揚起大片塵土，車上民眾看到這一幕時驚聲尖叫。事發隔天，當記者重回事故現場時，已被翻正的灑水車車頭明顯受損，仍停在原地。其他駕駛經過此處時都放慢速度，小心翼翼地通行。事故發生後，警方對林姓駕駛進行酒測，結果顯示無酒精反應。

廣告 廣告

當地居民反映，目前道路狀況對他們造成極大不便。一位駕駛強調，路面顛簸導致車輛避震器和煞車皮嚴重受損，修車費用高達近3萬元。他表示這種情況對外地人可能影響不大，但對當地居民來說卻是非常大的難處。

46歲的林姓灑水車駕駛，經過南橫公路93.5公里處，疑似精神不濟，不小心翻下邊坡，幸好駕駛傷勢不厭重，自行脫困。（圖／TVBS）

此次事故也反映出南橫公路目前的困境。受到0728豪雨影響，台20線明霸克露橋已被沖斷，多段道路嚴重受損，目前僅能以便道暫時通行。南橫公路正處於修復施工期間，雖然這次灑水車翻落事故所幸沒有造成嚴重傷亡，但也凸顯了道路安全的隱憂。

更多 TVBS 報導

有貓膩？台南夜市攤商清晨自撞 他脫困竟拋生財工具跑了

不滿警「內切」被嚇！ 騎士追6路口與警辯論

74歲清潔婦遭公車輾斃！ 重慶南路慘死 駕駛辯「沒看見」

「輾帆布鎖死」貨車失控釀3連撞！駕駛「死裡逃生」

