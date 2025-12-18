驚險瞬間！國泰航空2客機「差點相撞」 空管及時化險為夷

國泰航空客機。示意圖。路透社



菲律賓馬尼拉尼諾伊・艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport，代碼MNL）昨（12/17）日傍晚，國泰航空一架準備飛回香港的客機滑行時，疑似誤闖跑道，差點和另一架同屬國泰、從香港飛抵馬尼拉、即將降落的客機撞擊，所幸空管人員即時介入，要求降落航班緊急復飛，並指示誤入跑道的航班立即停止，未釀成任何碰撞或傷亡。

根據航班資料與空中交通管制紀錄，當地時間17日傍晚約6時至6時30分之間，航班編號CX918的國泰航空客機正在馬尼拉國際機場滑行，準備執飛返回香港時，期間疑似未依既定動線前進，進入跑道範圍；幾乎同一時間，另一架由香港飛抵馬尼拉、航班編號CX903的國泰客機，已獲空管單位核准使用同一跑道降落，現場情況一度相當緊張。

航班追蹤網站flightradar24及相關空管通話紀錄顯示，CX918原本依指示滑行至跑道前等待，但隨後進一步進入跑道區域，空管人員即時察覺異常，隨即下令正在進場的CX903執行復飛，同時要求CX918立刻停止動作，並保持原地不動，以確保跑道安全。

數據顯示，CX903在接獲復飛指令時，高度一度顯示為0呎，對地速度約146節，且已大致通過著陸區，不排除客機機輪曾短暫接觸跑道地面後，依指示拉升重飛。為避免連鎖風險，空管單位也同步暫停其他航班進場，確保跑道完全淨空。

在跑道清空後，CX918依照新的空管指示調整滑行路線，重新排列起飛程序，最終順利起飛返回香港；CX903則在空中等待約15分鐘後，再次獲准進場，並安全降落馬尼拉。整起事件未傳出任何人員受傷或機體受損。

對此，國泰航空回應表示，已掌握相關情況，並已啟動內部調查程序，以釐清事件成因及相關作業細節。

