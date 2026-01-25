驚險瞬間！女子機車滑入小客底 警民合力抬車救命
屏東恆春鎮24日晚間發生一起驚悚車禍，1名32歲江姓女子騎乘機車行經恆南路時，因閃避1輛突然起步迴轉的自小客車而自摔，意外滑入小客車底受困，事故發生於晚間9點20分左右，恆春分局表示，盧姓男子（64歲）當時正駕駛自小客車準備在路段迴轉至南下車道，由於距離過近，江女閃避不及，才導致這場驚險意外。
當時正好有員警在附近巡邏，目擊事故經過後立即下車協助，並通報消防局，警員與10多位路人合力抬起小客車，使江女得以脫困，江女被救出時意識清楚，救護人員迅速將她包紮後送醫，所幸傷勢輕微，並無大礙。江女的機車也因摔車而部分損毀，但由於事故發生時雙方車速不快，否則後果可能相當嚴重。
警方初步排除了酒駕因素，但詳細車禍原因仍待進一步調查，恆春分局提醒民眾，行駛過程中應隨時注意周遭交通狀況，保持安全車速，並在遇到突發狀況時保持冷靜，方能爭取反應時間避免意外。
