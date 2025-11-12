驚險瞬間！捷運工地吊掛鐵管墜落 BMW遭砸變形駕駛死裡逃生
（記者許皓庭／新北報導）新北市樹林區昨（11）日下午發生一起工安意外，捷運萬大線樹林段工地在吊掛作業時發生疏失，一根鐵管意外脫落，砸中行經的BMW轎車，所幸駕駛並未受傷。新北捷運工程局已要求施工單位停工，並將依法開罰，事故原因正由相關單位調查中。
圖／捷運萬大線樹林段昨（11）日下午發生工安意外，工地在吊掛作業時鐵管意外脫落，砸中行經的BMW轎車，所幸駕駛並未受傷。（翻攝 記者爆料網 X）
警方與現場民眾指出，事發時間約在下午3時許，地點位於樹林區大安路與保安街一段交叉口，靠近捷運萬大線CQ890區段施工區域。當時工地正進行墩柱基樁吊掛作業，一輛BMW 730d行經工地外側時，吊掛中的特密管突然滑脫，直接墜落砸向車頭。
鐵管重擊導致車輛引擎蓋與保險桿嚴重凹陷，現場一度傳出巨大聲響，路人紛紛圍觀。所幸車內羅姓駕駛並未受傷，隨即報警處理。警方趕抵後立即封鎖現場，協助排除交通並通報捷運局及勞檢單位進行勘驗。
新北捷運工程局表示，該工區屬「捷運土城樹林線CQ890區段標工程」，當時施工廠商正進行墩柱基樁施工作業，依規定工地現場已有監造人員與兩位義交協助交管。初步研判，吊掛鐵管時疑因扣具鬆脫導致滑落，撞擊圍籬後掉落至車道，造成車輛損傷。
捷運局指出，事件發生後，已要求廠商立即停工並全面檢討施工程序，針對吊掛高度與安全措施加強防護。初步確認該事故未造成人員傷亡，但已違反職業安全衛生相關規範，將依契約規定開罰至少6萬元，並要求施工廠商於改善後方能復工。
此外，對於BMW車輛損害部分，廠商已與車主達成賠償協議，承諾全額負責修復費用。新北捷運工程局強調，未來將加強督導，要求承包單位在吊掛、起重、臨邊作業等高風險項目中，增加雙重安全檢核，避免類似事件重演。
新北市府勞檢處也派員到場採證，針對現場吊掛設備、繩索強度及操作流程進行初步檢測，並將依《職業安全衛生法》釐清是否有人為疏失或違反施工規定。
捷運萬大線二期樹林段為重要延伸工程，未來完工後將連接中永和至土城、樹林地區。捷運局強調，雖工期緊湊，但安全標準絕不容鬆懈，所有相關單位皆已召開臨時會議，要求重新檢討各工區吊掛安全規範。
