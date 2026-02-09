驚險瞬間！新莊公車右轉擦撞機車 騎士倒地險遭輾過

新北市新莊區今（9）日上午發生一起公車與機車擦撞事故。（翻攝畫面）

新北市新莊區今（9）日上午發生一起公車與機車擦撞事故。59歲溫姓男子駕駛公車，沿中正路往桃園方向行駛，行經中正路與中華路口準備右轉時，與同向直行的66歲郭姓機車騎士發生碰撞，導致郭男人車倒地，差點被公車輪胎輾過，所幸騎士僅輕微擦傷。雙方酒測值均為零，確切肇事原因仍待釐清。

騎士輕微擦挫傷拒送醫 雙方酒測皆為零

警方表示，上午10時許，公車右轉中華路時，右側機車遭到擦撞後倒地，倒臥位置一度接近公車輪胎，所幸未被輾過。路過民眾見狀立即通報警方，新莊分局隨即派員到場處理，警方到場後確認，郭姓騎士手腳有輕微擦挫傷，意識清楚，表示不需送醫。警方對雙方進行酒測，結果皆為零，初步排除酒駕因素。

疑公車轉彎未注意後方 肇事原因待釐清

警方指出，初步研判事故可能與大型車輛轉彎時未注意後方直行車輛有關，但實際肇事原因及責任歸屬，仍需調閱周邊監視器畫面進一步釐清。全案已由新莊分局交通分隊依規定處理。

警方籲路口轉彎減速慢行

新莊分局呼籲，用路人行經路口應減速慢行，轉彎車輛務必注意後方來車與視線死角，提前打方向燈並保持安全距離；機車騎士亦應留意大型車輛內輪差與視野限制，共同維護行車安全。

