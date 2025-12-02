驚險瞬間！竹市女騎士遭壓車底 路人秒變英雄「合力抬車」救命

新竹市東區食品路與西大路交叉口發生一起嚴重交通事故。根據警消單位初步調查，一輛自小客車因不明原因，在該路口與四輛機車發生碰撞，導致五名騎士及乘客不同程度受傷。

事故發生當下，一名二十八歲女性機車乘客遭受強烈撞擊後，被壓制在汽車底部，情況相當危急。目擊民眾發現女子受困後，未等待救援人員抵達，立即自發性上前協助。現場聚集超過十名熱心民眾，眾人齊心協力將車輛左側抬起，讓受困女子得以脫離險境。

新竹市議員黃文政將民眾合力抬車的畫面分享至社群媒體，照片中可見多名民眾圍繞在事故車輛旁，共同施力抬起車身。黃文政除了記錄這感人的一幕，也提醒用路人注意行車安全，並建議民眾暫時避開事故現場路段。

新竹市消防局接獲報案後，立即派遣四輛消防車及十名救護人員趕赴現場進行救援。經現場評估，五名傷者中有二人僅受輕傷，當場表示不需送醫。另外三名傷者包括被壓在車底的二十八歲女乘客、三十七歲女騎士以及四十九歲男騎士，均由救護車送往醫院接受進一步檢查與治療。

這起交通事故的影響範圍涵蓋整個路口，造成當地交通一度嚴重壅塞。警方到場後立即進行交通疏導，並開始進行現場蒐證工作。關於這起事故的詳細肇事原因，包括自小客車為何會與多輛機車發生碰撞，以及當時的行車狀況等細節，目前仍在調查當中。警方表示將調閱路口監視器畫面，並訪談相關當事人與目擊者，以釐清事故發生經過與肇事責任歸屬。

