驚險瞬間！調車工背對列車「遭2車廂夾擊」 台鐵公司曝傷勢

台鐵七堵機務段4日下午2點多發生列車夾傷事件。圖／翻攝畫面

驚險瞬間！台鐵七堵機務段4日下午2點多發生列車夾傷事件，一名調車工疑似面對列車行進方向，未注意後方列車正緩緩靠近，蹲在鐵道上專注進行作業，直到察覺異狀時已遭列車撞上，被夾在2車廂之間。

根據畫面顯示，該名調車工進行作業時，先是緩慢踏進軌道，並蹲下進行查看，不過其未注意背後列車正緩慢靠近，直到列車直接撞上，被夾擊2列車車廂中間，所幸送醫後僅受輕傷，無生命危險。

對此，台鐵公司表示，4日下午2點多七堵機務段調車工於作業時不慎遭列車夾傷，事發後已立即送醫，經診斷，該同仁僅輕微擦傷，已返家休養；另外，台鐵公司職安人員正調查事故發生原因，並就人員疏失祭出嚴懲，避免類似事件再次發生。

