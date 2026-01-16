驚險瞬間！貨車暴衝撞進門 水族館店家財損30萬

高雄市 / 綜合報導

高雄一間販賣進口魚的水族店，昨(15)日下午，遭小貨車暴衝撞進店內，整個鐵捲門毀損，魚缸瞬間位移，業者損失估計約30萬元，初步了解，小貨車是隔壁修車廠維修的車輛，疑似修車師傅操作不慎釀禍，好在沒有造成人員受傷。

小貨車往水族店鐵門暴衝，巨大撞擊聲響傳出，鐵門被撞破，魚缸瞬間位移。魚缸裡面的水往外潑灑，有的被撞到水來不斷左右晃，差點把魚而晃出來。

遭小貨車猛撞之後，整個鐵捲門嚴重毀損，店內人員忙著整理善後，而店家事後也無奈透露，開業不到一年就遇到這種事情，好在魚缸夠厚沒破，但準備幫魚兒搬家了。

左營分局交通分隊小隊長黃厚福：「經查卓姓男子駕駛自用小貨車，欲起步時操作不慎車輛突然暴衝，撞擊店家鐵捲門。」卓姓男子，駕駛小客車疑似操作不慎突然爆衝，撞進鐵捲門。

起事故發生在15日下午兩點多，高雄左營區重信路上，被撞的水族館，店內大多販賣進口魚種、珊瑚，隔壁就是修車廠，當時修車廠師傅把小貨車停在他們店門，上車要發動時突然暴衝，好在沒有造成人員受傷，但店家損失估計約30萬元。

隔壁修車廠人員：「在那邊修理車，入檔，離合器沒踩，整輛車衝出去，沒什麼啦。」在那邊修理車打成二檔沒踩離合器衝進去。

肇事的小貨車，是108年出廠，疑似故障送維修，師傅操作不慎暴衝，重回現場，水族館鐵門拉下，門口滿滿清出來的雜物，警方也持續調查，是人為操作不當還是車子老舊釀禍。

